A Prefeitura de Jundiaí instituiu o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (CMPDC). O órgão terá a função de fortalecer as ações de prevenção, preparação e resposta a situações de risco e desastres no município. Vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), o conselho terá como objetivo contribuir para o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas à redução de riscos, além de acompanhar e fiscalizar ações relacionadas à prevenção, mitigação e reconstrução em casos de desastres.

O CMPDC contará com participação paritária entre representantes do Poder Público e da sociedade civil, incluindo secretarias municipais, instituições de ensino, entidades profissionais, associações de moradores e organizações da comunidade.

LEIA MAIS: