A Prefeitura de Jundiaí instituiu o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (CMPDC). O órgão terá a função de fortalecer as ações de prevenção, preparação e resposta a situações de risco e desastres no município. Vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), o conselho terá como objetivo contribuir para o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas à redução de riscos, além de acompanhar e fiscalizar ações relacionadas à prevenção, mitigação e reconstrução em casos de desastres.
O CMPDC contará com participação paritária entre representantes do Poder Público e da sociedade civil, incluindo secretarias municipais, instituições de ensino, entidades profissionais, associações de moradores e organizações da comunidade.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, coronel Gimenez, a criação do conselho representa um avanço importante para a organização das ações preventivas. “O conselho amplia o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, permitindo que as decisões sejam tomadas de forma mais integrada. Isso fortalece as estratégias de prevenção e melhora nossa capacidade de resposta diante de situações de emergência”, destacou.
O conselho deverá elaborar seu regimento interno no prazo de até 90 dias após a instalação e realizará reuniões periódicas para acompanhar e discutir as ações de Defesa Civil no município.