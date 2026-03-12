Diante da alta de casos em todo o país, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) soma, até agora, dois casos confirmados de mpox em 2026. O primeiro caso foi confirmado em Várzea Paulista, ainda em janeiro, e o segundo foi confirmado em Jundiaí, no dia nove de março. Outros municípios da RMJ, como Jarinu, Itupeva e Campo Limpo Paulista não registraram casos, enquanto Louveira e Cabreúva não responderam até o fechamento desta edição.

No Brasil, até o momento, foram confirmados 140 casos de mpox em 2026, sendo 93 apenas no estado de São Paulo. Em 2025, Jundiaí contabilizou três casos de mpox, enquanto em 2024 foram cinco registros. Em Várzea Paulista, a Unidade Gestora de Saúde afirmou que o último caso havia sido em 2022

Segundo o pediatra e doutor em virologia Saulo Duarte Passos, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), o mpox é uma infecção viral causada pelo mpox vírus (MPXV), historicamente restrita a regiões da África, mas que passou a apresentar transmissão sustentada entre humanos desde 2022. “No Brasil, os casos têm sido leves ou moderados, sem registro de óbitos. Por ser transmissível, a participação da vigilância epidemiológica e a detecção precoce de casos são fundamentais para controlar a doença”, alerta.