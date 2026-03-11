A iniciativa oferece aos moradores transparência nas informações e um panorama detalhado sobre a potabilidade da água que chega às torneiras em Jundiaí. Entre os dados apresentados estão indicadores como cor, turbidez, pH, flúor, cloro residual e coliformes e parâmetros utilizados para avaliar se a água está dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí iniciou nesta quarta-feira (11) a distribuição do Relatório Anual de Qualidade da Água, referente ao ano-base de 2025. O documento cumpre as determinações do Decreto Federal n° 5.440/05 e do Código do Consumidor e será entregue a todos os clientes da empresa entre os meses de março e abril, acompanhando as faturas de consumo mensais.

Além dos dados técnicos, o relatório também apresenta explicações sobre como a água é tratada, quais são os parâmetros analisados e o que cada indicador significa para a qualidade do abastecimento. O objetivo é facilitar a compreensão das informações e aproximar a população do serviço de saneamento.

Controle de qualidade

Para garantir a segurança da água que chega às torneiras, a Dae mantém um rigoroso sistema de controle que começa na captação e segue por todas as etapas do processo de tratamento e distribuição. O trabalho envolve monitoramento contínuo nas estações de tratamento, reservatórios e também em diversos pontos da rede de abastecimento espalhados pela cidade.

As análises são realizadas pelo Laboratório de Controle de Qualidade da empresa, que executa testes diários para verificar parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Esse acompanhamento permanente permite identificar qualquer alteração e agir rapidamente para manter a qualidade da água fornecida à população.