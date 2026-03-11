A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira (11) um homem procurado pela Justiça por dívidas de pensão alimentícia no valor de R$ 9 mil. A prisão foi efetuada no local de trabalho dele, em uma obra de um condomínio localizado em Itupeva.

De acordo com a PM, durante a abordagem, o homem declarou que possuía problemas com a Justiça. Os militares consultaram o Copom e encontraram um mandado de prisão em aberto contra ele, com validade até 5 de março de 2029.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para o Distrito Policial de Itupeva, onde a autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo ele à disposição da justiça.