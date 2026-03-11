A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou o primeiro caso de sarampo no Estado em 2026. Trata-se de uma bebê, de seis meses, sem histórico de vacinação para a doença e moradora da Capital paulista. A bebê esteve na Bolívia em janeiro deste ano e apresentou início de febre e manchas na pele no dia 8 de fevereiro.

O caso foi confirmado pela SES-SP no dia 4 de março, por meio de exames laboratoriais. De acordo com o Ministério da Saúde, este é o primeiro caso registrado no país este ano.

Em 2025, o estado de São Paulo teve dois casos importados de sarampo. No Brasil foram confirmados 38 casos de sarampo em todo o ano passado: Distrito Federal (1); Rio de Janeiro (2); São Paulo (2); Rio Grande do Sul (1); Tocantins (25); Maranhão (1); e Mato Grosso (6).