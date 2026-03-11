Um cão farejador da equipe Canil da Guarda Municipal de Jundiaí colaborou para a apreensão de uma mochila cheia de drogas, dinheiro em espécie e um notebook durante uma operação do Núcleo de Ordem Urbana da Prefeitura, realizada nessa terça-feira (10) no Jardim Novo Horizonte.

Segundo a GM, a equipe Canil se deparou com um casal que estava em área de mata e ao notarem a aproximação das equipes correram mata a dentro. O cão farejador foi usado para encontrar os dois, mas encontrou apenas a mochila que era carregada pela mulher. Dentro da bolsa, os guardas encontraram porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e um notebook.