Em vez de o público ir ao cinema, será o cinema que vai até o público. Nos dias 12 e 13 de março, Jundiaí recebe o Cine Fini, uma carreta cultural itinerante que leva a experiência da telona para perto das comunidades, com sessões gratuitas de filmes consagrados do cinema infantil e familiar. Após os dois dias de exibições no município, o projeto seguirá para outras seis cidades da região (leia mais abaixo).
A iniciativa é viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da The Fini Company, com produção da Porto Cultural.
Em Jundiaí, a carreta receberá a população na rua José Joaquim dos Santos, 400, em frente ao Ginásio Poliesportivo CECE Mário Milani. Serão até cinco sessões diárias ao longo dos dois dias, quinta (12) e sexta (13), com um total de 10 sucessos e sempre com direito a pipoca e refrigerante gratuitos, reforçando o caráter acessível e inclusivo da iniciativa.
Os ingressos para o cinema na carreta são distribuídos para o público apenas de forma presencial no local do evento, com cerca de uma hora antes do início de cada sessão.
Mais cidades
Após contemplar a população de Jundiaí, o Cine Fini segue para Jarinu, onde permanecerá nos dias 16 e 17 de março, na avenida dr. Antenor Soares Gandra, no Centro, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo.
Na sequência, a carreta segue para Campo Limpo Paulista, onde ficará nos dias 19 e 20 de março, na Praça da Bíblia, região central.
Nos dias 23 e 24 de março, será a vez da população de Louveira ser contemplada pela iniciativa, que receberá o público na Área de Lazer do Trabalhador, localizada na rodovia Romildo Prado, km 1, no bairro Guembê.
Depois, o Cine viaja para Várzea Paulista, onde permanecerá nos dias 26 e 27 de março, no Parque da Família, na avenida Paraibuna, 375, Jardim América.
Antes de finalizar a temporada pela região de Jundiaí, o Cine Fini contemplará mais duas cidades na região de Jundiaí. Itupeva, nos dias 30 e 31 de março, no Parque da Cidade, na avenida Emílio Chechinato, 706, no Jardim Samambaia. E, na sequência, Cabreúva, nos dias 2 e 3 de abril. O local em que a carreta receberá o público nesse último destino será divulgado em breve.
O Cine
Com quase 20 metros de extensão, a estrutura da carreta foi pensada para oferecer uma experiência completa de cinema: são 83 poltronas confortáveis, mais dois espaços acessíveis para cadeirantes, além de projeção digital, isolamento acústico, ar-condicionado e bomboniere. Tudo para que o público aproveite cada sessão com conforto e qualidade, sem qualquer custo.
As exibições acontecem sempre às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h, e os ingressos são distribuídos no próprio local, antes do início de cada sessão e respeitando a capacidade da carreta.
Entre os sucessos que serão exibidos estão filmes como “Meu Malvado Favorito 4”, “Encanto”, “Wonka, “Farofeiros 2”, “Elio”, “Space Jam 2” e “Divertidamente 2” (veja a programação completa abaixo).
"O Cine Fini é uma materialização do nosso pilar de conexão humana. Acreditamos que a iniciativa nasce com a missão de democratizar o acesso à cultura, levando entretenimento e inclusão para o coração das comunidades. Queremos que a The Fini Company seja um agente transformador, utilizando o cinema para criar memórias afetivas e fortalecer o impacto social positivo junto às famílias e aos jovens”, comenta Gabriela Guerreiro, diretora de Marketing Brasil da The Fini Company.
Mais do que entretenimento, o Cine Fini promove o encontro entre cultura, inclusão e pertencimento. “A proposta é simples e poderosa: levar histórias que emocionam, divertem e conectam gerações diretamente aos territórios onde as pessoas vivem, além de possibilitar maior acesso ao cinema”, finaliza Renata Porto, diretora da Porto Cultural.
A agenda com o horário dos filmes em cada localidade pode ser consultada no site: www.cinesaopaulo.com.br
Programação – Cine Fini
1º Dia de exibições:
8h: Meu Malvado Favorito 4
10h: Encanto
14h: Robô Selvagem
16h: Wonka
19h: Farofeiros 2
2º Dia de exibições:
8h: Elio
10h: Dois Irmãos
14h: Space Jam 2
16h: Minha Mãe é uma Peça 3
19h: Divertidamente 2