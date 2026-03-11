Em vez de o público ir ao cinema, será o cinema que vai até o público. Nos dias 12 e 13 de março, Jundiaí recebe o Cine Fini, uma carreta cultural itinerante que leva a experiência da telona para perto das comunidades, com sessões gratuitas de filmes consagrados do cinema infantil e familiar. Após os dois dias de exibições no município, o projeto seguirá para outras seis cidades da região (leia mais abaixo).

A iniciativa é viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da The Fini Company, com produção da Porto Cultural.

Em Jundiaí, a carreta receberá a população na rua José Joaquim dos Santos, 400, em frente ao Ginásio Poliesportivo CECE Mário Milani. Serão até cinco sessões diárias ao longo dos dois dias, quinta (12) e sexta (13), com um total de 10 sucessos e sempre com direito a pipoca e refrigerante gratuitos, reforçando o caráter acessível e inclusivo da iniciativa.