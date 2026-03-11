Nesta edição, Jundiaí teve projetos habilitados nas categorias Turismo & Identidade Territorial e Sustentabilidade e Meio Ambiente, evidenciando o trabalho desenvolvido pelo município em diferentes frentes da gestão pública e a busca por soluções que integrem desenvolvimento econômico, valorização do território e preservação ambiental.

A cidade de Jundiaí é um dos destaques regionais na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, iniciativa que reconhece práticas inovadoras das administrações municipais voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento econômico local. A etapa estadual da premiação será realizada no dia 17 de março, na capital paulista. Os projetos vencedores avançam para a fase nacional, prevista para ocorrer até junho.

Na área de Turismo & Identidade Territorial, Jundiaí se destaca por iniciativas que valorizam as tradições locais e impulsionam a economia por meio do turismo. Entre os exemplos estão a tradicional Festa da Uva de Jundiaí, um dos principais eventos do calendário turístico da cidade, além das rotas turísticas e do fortalecimento do turismo rural, que aproveita as características do interior do município para atrair visitantes e fomentar atividades ligadas à agricultura, à gastronomia e à cultura local.

Já na área de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Jundiaí se destaca pela preservação de importantes áreas naturais, como a Serra do Japi, reconhecida como patrimônio ambiental e referência em conservação da biodiversidade. O município também desenvolve projetos e políticas públicas voltadas à sustentabilidade, com ações que buscam equilibrar crescimento urbano, preservação ambiental e qualidade de vida para a população.

Com mais de duas décadas de história, o prêmio já contabiliza mais de 14 mil projetos inscritos em todo o Brasil, consolidando-se como uma das principais iniciativas de valorização da gestão pública empreendedora no país. Na última edição (2023/2024), mais de 2,5 mil projetos participaram da premiação, com forte representatividade do Estado de São Paulo.