A Prefeitura de Jundiaí receberá sirenes de alerta remoto que irão avisar moradores em situações de risco iminente, como deslizamentos de terra ou outros desastres associados a eventos climáticos extremos. O acionamento das sirenes vai orientar a população residente em áreas de risco em caso de chuvas fortes e persistentes a deixar as áreas de risco e se deslocar para locais seguros. O sistema também contará com sinais sonoros que indicarão a volta à normalidade.

O Sistema de Alerta Remoto por Sirenes (Sisar), será entregue após a assinatura do convênio entre o município e o Governo do Estado, e faz parte do programa de prevenção em áreas de risco. “Esse sistema que estamos recebendo é muito importante, porque amplia nossa capacidade de alerta e proteção da população que vive em áreas de risco”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel Gimenez.

Instalação e monitoramento

O sistema será instalado em áreas de risco da cidade, que serão definidas por técnicos da prefeitura. As sirenes são acionadas automaticamente quando o volume de chuva atingir 45 milímetros ou mais em um período de 60 minutos (1 hora). O projeto também prevê a instalação de uma estação de coleta de dados meteorológicos, que auxiliará no monitoramento das chuvas e na emissão de alertas preventivos.