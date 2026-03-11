O Fórum Regional do Comércio, Indústria e Serviços da Região de Jundiaí sedia, nesta sexta-feira (13), a mesa redonda “Lixo: Oportunidades e Desafios”, no auditório da Associação dos Engenheiros de Jundiaí (AEJ), das 9 às 12h. O objetivo do evento é promover um espaço de diálogo e esclarecimento junto à sociedade e ao setor produtivo sobre os desafios e as soluções relacionados à gestão de resíduos sólidos, bem como fomentar a integração entre o poder público, a iniciativa privada e a população, visando ao fortalecimento de práticas sustentáveis e à melhoria da gestão ambiental nos municípios.

Estão confirmadas as presenças do secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo, José Renato Nalini; o gerente da Agência Ambiental da Cetesb de Jundiaí, Domenico Tremaroli; o diretor da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), Antônio Januzzi; o ex-promotor do Meio Ambiente de Jundiaí, Claudemir Bataglini; o representante da Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, José Mateus Bichara; e outros especialistas. O debate será intermediado pelo advogado Gustavo Ungaro.

O tema é importante e exige uma discussão qualificada, técnica e transparente. Gestores públicos de todo o Brasil, hoje, se preocupam com a administração do resíduo e como isso pode ser transformado também em oportunidade. Só na cidade de São Paulo, são cerca de 20 mil toneladas de resíduos por dia a um custo superior a R$ 2 bilhões anuais. Em Jundiaí, esse número chega a 450 toneladas.