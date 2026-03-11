Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado por policiais militares da Força Tática nesta terça-feira (10), em Itupeva, no momento em que descia de um ônibus.

Os policiais estavam de posse de um mandado de prisão expedido contra o suspeito. Com informações sobre um possível endereço onde ele poderia ser localizado, a equipe foi até o local para cumprir a ordem judicial.

A residência do homem fica próxima a um ponto de ônibus e, enquanto os agentes se preparavam para chamá-lo no portão, perceberam que ele estava desembarcando de um coletivo no ponto.