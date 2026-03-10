No dia 28 de março acontece na Praça da Catedral o 1° Festival de Cerveja na Barão, das 16h às 22h. O evento abre oficialmente a programação de ativação cultural e gastronômica da região central de Jundiaí. A iniciativa integra o programa ‘Centro da Gente’, desenvolvido pela Prefeitura desde novembro de 2025 com o objetivo de devolver movimento, convivência e qualidade de vida ao Centro da cidade.

A proposta vai além da requalificação de praças e envolve ações de curto, médio e longo prazo relacionadas à segurança, assistência social, mobilidade, paisagem urbana e dinamização econômica. Durante reunião do grupo Revitaliza Centro, que conta com a participação da Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí, a coordenadora do Grupo de Trabalho do Centro, a arquiteta Daniela Colagrossi, explicou que o programa está sendo estruturado a partir de um diagnóstico construído com base nas demandas da própria população.

