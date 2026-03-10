No dia 28 de março acontece na Praça da Catedral o 1° Festival de Cerveja na Barão, das 16h às 22h. O evento abre oficialmente a programação de ativação cultural e gastronômica da região central de Jundiaí. A iniciativa integra o programa ‘Centro da Gente’, desenvolvido pela Prefeitura desde novembro de 2025 com o objetivo de devolver movimento, convivência e qualidade de vida ao Centro da cidade.
A proposta vai além da requalificação de praças e envolve ações de curto, médio e longo prazo relacionadas à segurança, assistência social, mobilidade, paisagem urbana e dinamização econômica. Durante reunião do grupo Revitaliza Centro, que conta com a participação da Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí, a coordenadora do Grupo de Trabalho do Centro, a arquiteta Daniela Colagrossi, explicou que o programa está sendo estruturado a partir de um diagnóstico construído com base nas demandas da própria população.
Uma pesquisa reuniu 1.905 sugestões, organizadas em nove categorias. Entre os principais pedidos estão a ampliação de estabelecimentos gastronômicos e maior atenção aos espaços públicos. A partir das sugestões, a Prefeitura estruturou um calendário permanente de atividades.
Em abril
Para o mês de abril, ao menos quatro eventos passam a integrar a agenda mensal da região.
- Sexta no Centro - 10/4;
- Sabores da Gente - 11/4;
- Feira de Artes Plásticas - 19/4;
- e nova edição do Cerveja na Barão - 25/4.
Além destas iniciativas recorrentes, ao longo do ano o GT do Centro, que reúne 13 secretarias municipais, promoverá eventos vinculados às áreas de Cultura, Esporte, Turismo e ao Fundo Social de Solidariedade. A programação integra artistas locais e projetos estratégicos do município, como o Jundiahy Gastronomia de Rua e a Rota da Cerveja, além de eventos temáticos previstos para o calendário anual, entre eles Festa Junina, Feira Literária e Festival de Inverno.
O presidente da ACE Jundiaí, Orlando Fabrício, afirma que a revitalização da região central é uma pauta antiga defendida pela entidade junto ao poder público. “Eventos culturais e gastronômicos ajudam a atrair pessoas e devolver vida ao Centro, fortalecendo o comércio e os serviços”.
Rua da Cultura e intervenções urbanas
Entre as ações previstas está a implantação da Rua da Cultura, na rua Barão de Jundiaí, que contará com mobiliário urbano itinerante, ações de embelezamento com vasos e jardins e intervenções artísticas.
Outro destaque será a instalação de guarda-chuvas suspensos no calçadão da rua São José, criando um ponto de convivência e atração visual no Centro. Durante a reunião também foram apresentadas outras iniciativas voltadas à requalificação urbana e inclusão social, como a implantação de moeda social para pessoas em situação de rua, entre outras ações em estudo.