Uma operação integrada da Prefeitura de Jundiaí foi realizada nesta terça-feira (10) no Jardim Novo Horizonte. Equipes de diferentes secretarias se reuniram para reforçar a segurança, realizar abordagens sociais e promover a limpeza de áreas públicas utilizadas de forma irregular, em mais uma ação do Núcleo de Ordem Urbana, criado para enfrentar de forma coordenada desafios relacionados ao aumento da migração de pessoas em situação de rua, ocupações irregulares de áreas públicas, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular e manutenção da limpeza urbana.

Durante a ação, equipes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), realizaram atendimentos a homens em situação de rua que ocupavam o local. Também foram feitas orientações a moradores da região e a agentes de saúde que atuam no território.

