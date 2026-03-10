Uma operação integrada da Prefeitura de Jundiaí foi realizada nesta terça-feira (10) no Jardim Novo Horizonte. Equipes de diferentes secretarias se reuniram para reforçar a segurança, realizar abordagens sociais e promover a limpeza de áreas públicas utilizadas de forma irregular, em mais uma ação do Núcleo de Ordem Urbana, criado para enfrentar de forma coordenada desafios relacionados ao aumento da migração de pessoas em situação de rua, ocupações irregulares de áreas públicas, tráfico de drogas, saúde pública, comércio irregular e manutenção da limpeza urbana.
Durante a ação, equipes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), realizaram atendimentos a homens em situação de rua que ocupavam o local. Também foram feitas orientações a moradores da região e a agentes de saúde que atuam no território.
A operação também realizou a desocupação irregular de áreas públicas, retirada de acúmulo de materiais recicláveis e diversos veículos em situação de abandono.
Equipes da Secretaria de Mobilidade e Transportes realizaram a fiscalização dos veículos abandonados e orientaram os proprietários a providenciar a retirada dos automóveis do local, já que representam risco para a saúde pública, com possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.
Já as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos realizaram a limpeza da área e o recolhimento de materiais inservíveis e recicláveis acumulados no espaço público, totalizando dois caminhões de resíduos removidos.