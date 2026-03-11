Embora o calendário oficial do IRPF 2026 ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que o prazo de entrega siga o padrão dos anos anteriores, iniciando em 16 de março e se estendendo até 29 de maio, último dia útil do período. Em Jundiaí, foram 198.755 declarações do Imposto de Renda (IR) em 2025. Um leve aumento em relação aos 197.330 declarantes de 2024, segundo dados da Receita Federal e a previsão é que haja um leve aumento para este ano. Todos os detalhes serão anunciados pela Receita no dia 16.

O pagamento das restituições também deve seguir o padrão histórico, com o primeiro lote previsto para 29 de maio e o último lote em 30 de setembro. Com base nas regras aplicadas no último, devem declarar o IR aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil; tiveram receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.440; obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos.

Para o contador José Carlos Rodrigues, é fundamental que os contribuintes se organizem e tenham atenção ao declarar o Imposto de Renda. “Não vale a pena fazer correndo só para tentar restituir antes os valores. A Receita tem uma série de informações que ela cruza com o que é declarado. Portanto, é importante que a pessoa faça corretamente, leia as instruções e manuais, e sempre confira antes de entregar”.