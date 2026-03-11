Embora o calendário oficial do IRPF 2026 ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que o prazo de entrega siga o padrão dos anos anteriores, iniciando em 16 de março e se estendendo até 29 de maio, último dia útil do período. Em Jundiaí, foram 198.755 declarações do Imposto de Renda (IR) em 2025. Um leve aumento em relação aos 197.330 declarantes de 2024, segundo dados da Receita Federal e a previsão é que haja um leve aumento para este ano. Todos os detalhes serão anunciados pela Receita no dia 16.
O pagamento das restituições também deve seguir o padrão histórico, com o primeiro lote previsto para 29 de maio e o último lote em 30 de setembro. Com base nas regras aplicadas no último, devem declarar o IR aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil; tiveram receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.440; obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos.
Para o contador José Carlos Rodrigues, é fundamental que os contribuintes se organizem e tenham atenção ao declarar o Imposto de Renda. “Não vale a pena fazer correndo só para tentar restituir antes os valores. A Receita tem uma série de informações que ela cruza com o que é declarado. Portanto, é importante que a pessoa faça corretamente, leia as instruções e manuais, e sempre confira antes de entregar”.
José Carlos Rodrigues ressalta organização e atenção na declaração de IR
Ele recomenda a contratação de um contador profissional para análises minuciosas, especialmente para quem possui renda de diversas fontes. “A Receita cada dia mais propicia que a pessoa se gerencie, mas as regras são muito complexas e até contadores precisam estudar e se atualizar para fazer corretamente.”
Orientações
Entre os principais erros na declaração, segundo explica o contador José Carlos, está o de não declarar todas as fontes de renda; inventar recibos médicos; esquecer de declarar compras de bens; digitar valores incorretos; omitir renda ou despesas de dependentes. Portanto, para evitar problemas, ele dá dicas básicas. “Organização é primordial. Manter comprovantes de renda, despesas médicas e escolares, extratos bancários e recibos organizados desde o início do ano”, afirma. Ele também ressalta a importância de fazer uma revisão cuidadosa; declarar tudo, mesmo rendimentos isentos, como bolsas de estudo e doações; e ter atenção aos dependentes, se eles se enquadram e os seus rendimentos anuais.