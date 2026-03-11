As tradicionais festas das comunidades da Varginha e do Caxambu, em Jundiaí, já começaram e, juntas, devem chegar a 11 mil pessoas por final de semana. Os eventos, organizados pelas paróquias dos bairros, seguem até o dia 22 de março e reúnem gastronomia, momentos de diversão em família e ações solidárias.
Iniciada no sábado (7), a 61ª Festa da Varginha acontece na avenida Atílio Gobbo, 3269, no bairro Varginha, próximo a Vila Maringá. O evento é promovido pela Paróquia Santa Rosa de Lima e conta com grande participação da comunidade local. De acordo com Adão Freitas, coordenador de eventos da paróquia, a expectativa é reunir cerca de seis mil pessoas por final de semana. “Quem vier terá diversas opções gastronômicas, como frango frito, polenta, batata frita, nhoque, risoto, pastel, churrasco na chapa, espetinhos e diversas bebidas, todos preparados pela própria comunidade”, destaca.
Adão Freitas (de mãos na cintura) destaca as melhorias a serem realizadas com a verba arrecadada
Segundo ele, a expectativa é que a festa arrecade cerca de R$ 150 mil, dependendo do público. Toda a arrecadação é destinada à manutenção das atividades da paróquia. “Temos a sede na Vila Maringá e também as comunidades da Varginha, Terra Nova e Paiol Velho. O dinheiro ajuda na conservação dos espaços, pagamento de funcionários e também nas obras sociais”, explica. A festa acontece aos sábados, das 19h às 23h, e aos domingos, das 11h às 16h.
Outro evento tradicional que começou no último fim de semana é a festa da Paróquia Senhor Bom Jesus, do Caxambu. a programação continua nos dias 14, 15, 21 e 22 de março, aos sábados das 18h às 22h e aos domingos das 11h às 15h.
Segundo Beto Cosin, coordenador de eventos da Paróquia, a estimativa é receber cerca de 5 mil pessoas por final de semana. O espaço conta com cerca de 1.500 lugares sentados, além do público que passa para retirar os pratos. “O carro-chefe da festa é a tradicional polenta com frango frito, mas o cardápio inclui também macarrão, risoto, nhoque, batata frita, lanche de pernil, churrasco, porções de linguiça e doces variados”, diz. “Também teremos artesanato produzido pelo clube de mães da paróquia e serviço completo de bar, além da participação das adegas da região”, completa.
Beto Cosin afirma que tudo é preparado com carinho e fé para as famílias
Ele afirma que a expectativa da organização é atingir cerca de R$ 300 mil de arrecadação bruta, valor considerado fundamental para manter as atividades da comunidade. Entre as ações sociais apoiadas pela festa está a parceria com os vicentinos na distribuição de cestas básicas, além do apoio à catequese da paróquia. Durante as três semanas do evento, também são doadas cerca de mil refeições todas as segundas-feiras para comunidades que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade.
“A família da festa do Caxambu prepara tudo com muito carinho, tradição e fé para receber todas as famílias da região”, destaca.