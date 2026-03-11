As tradicionais festas das comunidades da Varginha e do Caxambu, em Jundiaí, já começaram e, juntas, devem chegar a 11 mil pessoas por final de semana. Os eventos, organizados pelas paróquias dos bairros, seguem até o dia 22 de março e reúnem gastronomia, momentos de diversão em família e ações solidárias.

Iniciada no sábado (7), a 61ª Festa da Varginha acontece na avenida Atílio Gobbo, 3269, no bairro Varginha, próximo a Vila Maringá. O evento é promovido pela Paróquia Santa Rosa de Lima e conta com grande participação da comunidade local. De acordo com Adão Freitas, coordenador de eventos da paróquia, a expectativa é reunir cerca de seis mil pessoas por final de semana. “Quem vier terá diversas opções gastronômicas, como frango frito, polenta, batata frita, nhoque, risoto, pastel, churrasco na chapa, espetinhos e diversas bebidas, todos preparados pela própria comunidade”, destaca.