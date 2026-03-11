A International Board (IFAB) discutiu uma série de modificações nas Regras do Futebol. E trouxe novidades. Veja se você gostou:

REGRA 3: Os Jogadores

Uma novidade: os jogadores, no processo de substituição, deverão sair de campo em até 10 segundos (por qualquer ponto do campo) após ser informado pelo árbitro. Se não o fizer, o substituto terá que esperar 1 minuto para entrar em campo.

REGRA 5: O Árbitro

Os árbitros deverão publicamente fazer a contagem regressiva para o goleiro repor a bola em jogo, quando a defende, a partir do 5º segundo dos 8 segundos que a regra exige.

REGRA 9: Bola em Jogo e Bola fora de Jogo

Existem situações em que um treinador, substituto ou jogador que esteja temporariamente fora do campo de jogo (entre outros) toca na bola enquanto ela se dirige para fora de campo, com a intenção de ajudar a agilizar o reinício da partida. Nesses casos, será marcado um tiro livre indireto, mas não haverá sanção disciplinar, a menos que tal sanção seja aplicada por abandonar a área técnica de forma persistente. Ou seja: se alguém invadir o campo precipitadamente para devolver uma bola que vai sair (mas não saiu ainda), será marcado tiro livre indireto (dois lances), sem o cartão amarelo. O motivo é: se você tenta agilizar o jogo, não tem má fé. Portanto, o que antes era cartão amarelo, passa a não ser mais.

REGRA 11: Impedimento

Aqui, se torna mais um esclarecimento do que uma mudança na regra: quando um goleiro lança uma bola ao ataque, e se quem receber a bola estará em posição duvidosa de impedimento, o VAR deverá considerar o último ponto de contato durante o lançamento com a mão. Já quando for chute, será considerado o primeiro contato com o pé. Ou seja: a regra diferencia o chute (contato inicial do pé com a bola) do arremesso manual do goleiro (contato final com a mão).

REGRA 12: Faltas e incorreções

O VAR passará a intervir em lances em que um jogador seja expulso não somente pelo cartão vermelho, mas também pelo segundo amarelo. Isso era um pedido de muita gente, e que agora irá acontecer.

REGRA 15: Arremesso lateral

A partir do momento que um atleta tiver condições de cobrar o arremesso lateral, ele deve fazê-lo em até 5 segundos. Caso contrário, a bola estará em posse do adversário (a clássica “reversão”). Antes, você não tinha limite determinado de tempo e, ao invés de reversão, aplicava-se Cartão Amarelo por retardamento.

REGRA 16: Tiro de meta

O tiro de meta deverá ser cobrado em até 5 segundos, após a bola ser posicionada e estar pronta para o chute. Caso não ocorra, deverá ser marcado um tiro de canto para a equipe adversária.

REGRA 17: Tiro de canto

Todo escanteio (e inclua-se tiro de meta) que for marcado equivocadamente pelo árbitro e o VAR perceber, deverá ser informado. O VAR só poderá intervir de maneira rápida, sem paralisar a partida e nem pedir para que o árbitro vá ao monitor.

JOGADORES LESIONADOS

Aqui, talvez o ponto mais polêmico! Um atleta que precisar sair de campo e ser atendido pelo médico, só poderá voltar ao campo de jogo após 1 minuto depois de ultrapassar a linha (exceto, óbvio, o goleiro). Isso tem um lado positivo: acabará com simulações de contusões.

Isso tem um lado negativo: se eu sofro uma lesão real e preciso sair, o time infrator ficará com um jogador a mais por 1 minuto. Na Copa Árabe 2025, testou-se essa situação, com a ressalva: se o atleta infrator receber qualquer cartão (amarelo ou vermelho), o lesionado não tem esse tempo mínimo de aguardo. Porém, no documento da IFAB, não consta essa observação. Aguardemos mais esclarecimentos.

Rafael Porcari é professor universitário e ex-árbitro de futebol