O prefeito, Gustavo Martinelli e o diretor presidente da Dae, Daniel Bocalão, participaram do café. “Valorizar as mulheres é um compromisso da nossa gestão. Reconhecer a atuação das mulheres na DAE é reconhecer o trabalho de profissionais que contribuem diretamente para que a empresa funcione bem e atenda a cidade com qualidade”, afirmou.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí proporcionou às colaboradoras de diversos setores da empresa um café da manhã especial nesta terça-feira (10). A iniciativa deu início à programação do Mês da Mulher. O evento marcou também o Dia Internacional da Mulher, celebrado no último domingo (8).

Atualmente, a DAE conta com mulheres – entre servidoras, estagiárias e aprendizes – atuando em todas as áreas da empresa, seja em serviços operacionais, como obras e manutenções, em funções administrativas, no tratamento e controle de qualidade da água ou nas ações desenvolvidas nos parques administrados pela empresa.

A valorização dessas profissionais é considerada um passo essencial para o fortalecimento das operações e para a qualificação dos serviços prestados à população. “As mulheres têm papel fundamental no dia a dia da DAE, contribuindo com o profissionalismo e compromisso que fazem essa empresa se destacar como uma referência no setor do saneamento”, reforçou o diretor-presidente.

Ao longo das próximas semanas, a companhia promoverá atividades voltadas ao público interno, incluindo palestras e rodas de conversa que abordarão temas como empoderamento e autonomia feminina.