A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promove um jogo beneficente de vôlei masculino entre o Time Jundiaí sub-19 e a equipe Espartanos Startick na próxima quinta-feira (12), no Ginásio do CECE Nicolino de Luca (Bolão), às 20h.

A iniciativa promove a entrada solidária para arrecadação de alimentos e produtos de higiene. O público poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar e óleo, ou itens de higiene pessoal. Os alimentos e produtos arrecadados serão destinados à Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida.