“Esse momento de alinhamento é fundamental para garantir que os projetos avancem com organização e prioridade. Na área da Saúde, por exemplo, estamos acompanhando de perto as obras das novas UBSs, que vão ampliar o acesso da população ao atendimento básico. Nosso objetivo é manter todas as áreas integradas, acompanhando prazos e etapas para que as entregas aconteçam e os resultados cheguem à população”, destacou Martinelli.

A ampliação da rede de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) esteve entre os principais projetos acompanhados na reunião mensal de monitoramento realizada pela Prefeitura de Jundiaí na segunda-feira (9). O encontro, realizado no auditório do Paço Municipal, reuniu o prefeito Gustavo Martinelli, secretários e equipes técnicas para acompanhar o andamento das obras prioritárias da cidade, avaliar prazos e alinhar os próximos passos.

A Saúde, uma das áreas prioritárias da gestão, apresentou o andamento das obras das novas UBSs que estão em andamento. A ampliação e reforma da UBS Tamoio está com 32% de conclusão. Já as construções das UBSs Maringá (32%), Rio Acima (29%) e Ivoturucaia (15,3%) seguem em execução. Também está em andamento a obra de recuperação e adequação do Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (Amed) e Pronto Atendimento (PA) Vila Progresso.

Entrega da UBS Rio Branco

Em dezembro, a Prefeitura entregou à população a UBS Rio Branco, com 660 m² de área construída e capacidade para cerca de 5 mil atendimentos por mês. A unidade conta com recepção ampla, espaço criança, sala de amamentação, consultórios médicos e odontológicos, salas de vacina, procedimentos e coleta, além de entrada exclusiva para ambulâncias.

Segundo o secretário de Governo, Abner Andrade, responsável por coordenar o acompanhamento dos projetos estratégicos da administração, o monitoramento mensal integra as secretarias e evita entraves que possam atrasar obras e programas. “A reunião trata diretamente dos projetos prioritários do governo. Nosso papel é garantir a integração entre as áreas para que as obras avancem, resolvendo pendências e organizando as próximas etapas”, explicou.