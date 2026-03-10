A cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) tem avançado em Jundiaí, acompanhando a tendência de aumento registrada em todo o Estado de São Paulo. Entre 2022 e 2025, a imunização do público masculino de 9 a 14 anos no município saltou de 53% para 75%, resultado que demonstra o fortalecimento das ações de conscientização e a superação gradual do tabu em torno da vacinação.
A vacina contra o HPV é considerada uma das principais formas de prevenção contra diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de outras doenças associadas ao vírus. “Vacinar na idade recomendada é fundamental para garantir proteção antes da exposição ao vírus. Por isso é tão importante que pais e responsáveis garantam a imunização de crianças e adolescentes”, destaca a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, Carolina de Azevedo.
Dados do Governo de São Paulo também apontam crescimento da cobertura vacinal no Estado. Entre os meninos de 9 a 14 anos, o índice passou de 47,35% em 2022 para 74,78% em 2025. Entre as meninas da mesma faixa etária, a cobertura também aumentou, passando de 81,85% para 86,76% no período.
Além da vacinação na faixa etária recomendada, a Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí prorrogou até junho a campanha de vacinação contra o HPV destinada a jovens de 15 a 19 anos. A iniciativa integra a estratégia nacional de resgate vacinal do Ministério da Saúde, voltada à proteção de adolescentes que não receberam o imunizante na idade indicada.
O município também tem intensificado as ações por meio de um trabalho integrado entre a Vigilância Epidemiológica e a Atenção Básica, com estratégias extramuros. No último ano, equipes percorreram diversas escolas estaduais para aplicar doses em alunos que ainda não haviam sido vacinados, fortalecendo as ações preventivas na comunidade escolar.
A vacina contra o HPV está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do município, durante o horário de funcionamento das salas de vacinação. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com CPF e foto e, se possível, a caderneta de vacinação.