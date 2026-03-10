A cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) tem avançado em Jundiaí, acompanhando a tendência de aumento registrada em todo o Estado de São Paulo. Entre 2022 e 2025, a imunização do público masculino de 9 a 14 anos no município saltou de 53% para 75%, resultado que demonstra o fortalecimento das ações de conscientização e a superação gradual do tabu em torno da vacinação.

A vacina contra o HPV é considerada uma das principais formas de prevenção contra diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de outras doenças associadas ao vírus. “Vacinar na idade recomendada é fundamental para garantir proteção antes da exposição ao vírus. Por isso é tão importante que pais e responsáveis garantam a imunização de crianças e adolescentes”, destaca a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, Carolina de Azevedo.

