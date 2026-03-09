Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a Prefeitura de Jundiaí realizou nesta segunda-feira (9) a abertura da Semana da Mulher. Durante a cerimônia, foi concedida homenagem às servidoras municipais e, em especial, à guarda municipal Silvia Modesto, que, mesmo em período de folga, interveio em uma ocorrência na última sexta-feira (6) e contribuiu para a detenção de quatro suspeitos após perceber uma movimentação suspeita na rua.
O prefeito Gustavo Martinelli, que participou do evento, entregou o certificado de Honra ao Mérito à guarda municipal. “Mesmo estando de folga, diante de uma situação com quatro assaltantes, você demonstrou uma atitude admirável. É uma coragem que muitas pessoas talvez não teriam naquele momento. Por isso, quero te parabenizar. Você agiu para proteger aquilo que é o maior patrimônio da nossa cidade: as pessoas. Esta homenagem é uma forma de reconhecer, em nome do nosso governo, a sua bravura, compromisso e exemplo”, afirmou.
Surpresa com o reconhecimento, a guarda municipal destacou a emoção de receber a homenagem. “Foi algo que eu realmente não esperava. Assim como a ocorrência, que também aconteceu de forma inesperada. É muito gratificante receber esse reconhecimento e ver que a mulher tem espaço na segurança pública e em tantos outros lugares. É um privilégio” afirmou.
Abertura da Semana da Mulher
Além de marcar a abertura da programação da Semana da Mulher, o encontro no Paço Municipal destacou o protagonismo feminino na Administração Pública. A cerimônia reuniu secretárias municipais, secretárias adjuntas, diretoras e servidoras de diferentes áreas da Prefeitura. Atualmente, diversas secretarias da administração municipal são lideradas por mulheres, reforçando a presença feminina em cargos de decisão e liderança.
Durante a abertura, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, destacou a importância de reconhecer a força e o protagonismo das mulheres no serviço público e na sociedade. “O reconhecimento pela força, pela coragem e pela dedicação das mulheres precisa acontecer todos os dias. Ver tantas profissionais ocupando espaços de liderança na Prefeitura é motivo de orgulho e mostra a nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.
A programação da Semana da Mulher segue ao longo dos próximos dias com atividades voltadas ao acolhimento, valorização e fortalecimento das mulheres que atuam na administração municipal.