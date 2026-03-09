Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a Prefeitura de Jundiaí realizou nesta segunda-feira (9) a abertura da Semana da Mulher. Durante a cerimônia, foi concedida homenagem às servidoras municipais e, em especial, à guarda municipal Silvia Modesto, que, mesmo em período de folga, interveio em uma ocorrência na última sexta-feira (6) e contribuiu para a detenção de quatro suspeitos após perceber uma movimentação suspeita na rua.

O prefeito Gustavo Martinelli, que participou do evento, entregou o certificado de Honra ao Mérito à guarda municipal. “Mesmo estando de folga, diante de uma situação com quatro assaltantes, você demonstrou uma atitude admirável. É uma coragem que muitas pessoas talvez não teriam naquele momento. Por isso, quero te parabenizar. Você agiu para proteger aquilo que é o maior patrimônio da nossa cidade: as pessoas. Esta homenagem é uma forma de reconhecer, em nome do nosso governo, a sua bravura, compromisso e exemplo”, afirmou.

