Para os amantes de chocolate, a Páscoa continua sendo doce, porém este ano o preço dos ovos está mais salgado do que nunca. Em supermercados de Jundiaí, os ovos de Páscoa ficaram até 20% mais caros, com produtos que se aproximam dos R$ 200 em algumas redes. A alta se dá pelo aumento no preço do cacau no mercado internacional, que ficou cerca de 26% maior do que em 2025.

De acordo com o gerente comercial de uma grande rede de supermercados, Douglas Ferreira Gomes, os valores dos ovos estão cerca de 20% mais altos em relação ao ano passado. “Não recebemos todas as versões negociadas até o momento, mas das que já estão disponíveis os ovos estão entre R$ 60 e R$ 120. O cenário é histórico. O cacau atingiu alta muito em função da produção mundial ter sido afetada em cerca de 700 mil toneladas após condições climáticas desfavoráveis nos principais países produtores”, afirma.

A expectativa do setor, no entanto, é de que o volume de ovos disponíveis para venda seja menor neste ano. Isso ocorre porque os fabricantes reduziram a quantidade enviada aos pontos de venda para garantir a distribuição entre os estabelecimentos. “As vendas tendem a ser menores em função do volume disponibilizado para compra ter sido reduzido pelos fornecedores. Consequentemente, todos terão menos produtos para oferecer”, diz.