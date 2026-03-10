Para os amantes de chocolate, a Páscoa continua sendo doce, porém este ano o preço dos ovos está mais salgado do que nunca. Em supermercados de Jundiaí, os ovos de Páscoa ficaram até 20% mais caros, com produtos que se aproximam dos R$ 200 em algumas redes. A alta se dá pelo aumento no preço do cacau no mercado internacional, que ficou cerca de 26% maior do que em 2025.
De acordo com o gerente comercial de uma grande rede de supermercados, Douglas Ferreira Gomes, os valores dos ovos estão cerca de 20% mais altos em relação ao ano passado. “Não recebemos todas as versões negociadas até o momento, mas das que já estão disponíveis os ovos estão entre R$ 60 e R$ 120. O cenário é histórico. O cacau atingiu alta muito em função da produção mundial ter sido afetada em cerca de 700 mil toneladas após condições climáticas desfavoráveis nos principais países produtores”, afirma.
A expectativa do setor, no entanto, é de que o volume de ovos disponíveis para venda seja menor neste ano. Isso ocorre porque os fabricantes reduziram a quantidade enviada aos pontos de venda para garantir a distribuição entre os estabelecimentos. “As vendas tendem a ser menores em função do volume disponibilizado para compra ter sido reduzido pelos fornecedores. Consequentemente, todos terão menos produtos para oferecer”, diz.
Em outra grande rede, a avaliação é semelhante. Segundo o gerente executivo Claudecir Franzini, os ovos de Páscoa estão custando entre R$ 50 e R$ 130 nas lojas, com aumento médio de cerca de 16% em comparação ao ano passado. Mesmo com a alta nos preços, a expectativa do grupo é de crescimento nas vendas. “Esperamos um aumento de cerca de 7% em unidades e de 16% em valor”, afirma.
A rede também aposta na diversificação do portfólio para atrair consumidores. “Estamos ampliando a compra de ovos de várias marcas e cadastrando duas novas empresas com uma linha de ovos premium”, explica.
Estratégias
Diante desse contexto, supermercados têm buscado alternativas para manter o desempenho da categoria durante a Páscoa. Uma das apostas é ampliar a oferta de produtos mais acessíveis, como caixas de bombons. “A principal aposta este ano é aumentar a venda de caixas de bombons, por se tratar de um item mais acessível e que, de alguma forma, pode substituir os ovos tradicionais”, destaca Douglas.
Apesar das mudanças no mercado e das oscilações de preço, representantes do setor afirmam que a Páscoa continua sendo uma data importante para o varejo e para os consumidores. “Sempre vale a pena investir. Apesar da diminuição do volume ano a ano, é uma categoria que ajuda a rentabilizar o negócio e mantém a tradição e o carinho que a Páscoa proporciona”, conclui Gomes.