A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, com apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, promove o Concurso de Vitrines Especial Dia das Mães 2026. A novidade promete movimentar o comércio local durante uma das datas mais importantes do varejo e valorizar a criatividade dos lojistas, além de tornar a experiência de compra ainda mais atrativa para os consumidores.

A proposta do concurso é incentivar os estabelecimentos comerciais a investirem em vitrines criativas e impactantes, que despertem a atenção do público e reforcem o clima da data comemorativa. Além de contribuir para o fortalecimento do comércio da cidade, a ação também pretende destacar o talento e o cuidado dos lojistas na apresentação de seus produtos.

LEIA MAIS:

Premiação