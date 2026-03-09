A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, com apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, promove o Concurso de Vitrines Especial Dia das Mães 2026. A novidade promete movimentar o comércio local durante uma das datas mais importantes do varejo e valorizar a criatividade dos lojistas, além de tornar a experiência de compra ainda mais atrativa para os consumidores.
A proposta do concurso é incentivar os estabelecimentos comerciais a investirem em vitrines criativas e impactantes, que despertem a atenção do público e reforcem o clima da data comemorativa. Além de contribuir para o fortalecimento do comércio da cidade, a ação também pretende destacar o talento e o cuidado dos lojistas na apresentação de seus produtos.
Premiação
Para reconhecer os melhores projetos, o concurso contará com premiação especial para os três primeiros colocados:
O 1º lugar receberá o troféu oficial “Vitrine Campeã – Dia das Mães 2026”, além de R$ 1.000,00 em dinheiro e uma matéria especial no site da CDL Jundiaí e na próxima edição da Revista do Comércio, garantindo ainda mais visibilidade para o estabelecimento vencedor.
O 2º lugar será premiado com isenção da mensalidade fixa da CDL por seis meses, além de dois pares de ingressos para um parque aquático, que poderão ser utilizados como forma de incentivo aos colaboradores da loja.
Já o 3º lugar receberá isenção da mensalidade fixa da CDL por dois meses, além de destaque nas redes sociais e canais institucionais da entidade e dois pares de ingressos para o cinema do Maxi Shopping Jundiaí, destinados ao proprietário da loja para que sejam distribuídos entre seus colaboradores como forma de incentivo à participação na ação.
Outro diferencial da ação será a realização de um workshop prático de vitrinismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Jundiaí, que trará orientações e dicas para ajudar os comerciantes a desenvolverem vitrines criativas e eficientes. O encontro será conduzido pelo professor Eduardo Iscaro, especialista na área.
A data oficial de abertura das inscrições será divulgada em breve. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da CDL Jundiaí para não perder nenhuma novidade sobre o concurso.