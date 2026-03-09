09 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OPORTUNIDADE

CIC Jundiaí oferta 50 vagas com salários acima de R$ 5 mil

Por Da redação | CIC Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução / Agência Brasil
Os salários variam entre R$ 1.837,00 e R$ 5.350,00, dependendo do cargo
Os salários variam entre R$ 1.837,00 e R$ 5.350,00, dependendo do cargo

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí realiza nos dias 12, 13 e 27 de março e 2 de abril, das 8h às 17h, um processo seletivo com 52 vagas de emprego em parceria com uma empresa que presta serviços nas áreas de alimentação corporativa, escolar e hospitalar, além de gestão de facilities.

As vagas são destinadas a moradores de Jundiaí, Várzea Paulista e Louveira. As oportunidades são para os cargos de oficial de serviços gerais I - 28 vagas, oficial de limpeza sanitarista - 8, líder operacional - 3, operador de máquinas de limpeza - 6, copeiro - 1, auxiliar administrativo - 1, técnico de segurança do trabalho I - 1 e jardineiro III - 4.

LEIA MAIS: 

Os interessados precisam ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. Para a vaga de técnico de segurança do trabalho é exigida formação específica na área. Os salários variam entre R$ 1.837,00 e R$ 5.350,00, dependendo do cargo.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, cesta básica de R$ 151,91 por mês, refeição no local, participação nos lucros, assistência médica e assistência odontológica.

Serviço

Processo seletivo
Datas: 12, 13 e 27 de março e 2 de abril de 2026
Horário: Das 8h às 17h
Endereço: rua Alceu de Toledo Pontes, 200 – CECAP – Jundiaí

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários