O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí realiza nos dias 12, 13 e 27 de março e 2 de abril, das 8h às 17h, um processo seletivo com 52 vagas de emprego em parceria com uma empresa que presta serviços nas áreas de alimentação corporativa, escolar e hospitalar, além de gestão de facilities.
As vagas são destinadas a moradores de Jundiaí, Várzea Paulista e Louveira. As oportunidades são para os cargos de oficial de serviços gerais I - 28 vagas, oficial de limpeza sanitarista - 8, líder operacional - 3, operador de máquinas de limpeza - 6, copeiro - 1, auxiliar administrativo - 1, técnico de segurança do trabalho I - 1 e jardineiro III - 4.
LEIA MAIS:
Os interessados precisam ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. Para a vaga de técnico de segurança do trabalho é exigida formação específica na área. Os salários variam entre R$ 1.837,00 e R$ 5.350,00, dependendo do cargo.
Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, cesta básica de R$ 151,91 por mês, refeição no local, participação nos lucros, assistência médica e assistência odontológica.
Serviço
Processo seletivo
Datas: 12, 13 e 27 de março e 2 de abril de 2026
Horário: Das 8h às 17h
Endereço: rua Alceu de Toledo Pontes, 200 – CECAP – Jundiaí