O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí realiza nos dias 12, 13 e 27 de março e 2 de abril, das 8h às 17h, um processo seletivo com 52 vagas de emprego em parceria com uma empresa que presta serviços nas áreas de alimentação corporativa, escolar e hospitalar, além de gestão de facilities.

As vagas são destinadas a moradores de Jundiaí, Várzea Paulista e Louveira. As oportunidades são para os cargos de oficial de serviços gerais I - 28 vagas, oficial de limpeza sanitarista - 8, líder operacional - 3, operador de máquinas de limpeza - 6, copeiro - 1, auxiliar administrativo - 1, técnico de segurança do trabalho I - 1 e jardineiro III - 4.

