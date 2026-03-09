O sábado (7) foi marcado por chuva persistente em Jundiaí e, embora o domingo (8) tenha tido trégua, esta segunda (9) começou com chuva também. Para a semana, a previsão é de tempo instável até quarta-feira (11), pelo menos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão também mostra que a região de Jundiaí está em área de perigo relacionado a chuvas intensas.

Para esta terça-feira (10), o tempo deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia. As temperaturas também vão descer e ficarão entre 16ºC e 20ºC, algo atípico para o verão, estação que se estende até o dia 20 deste mês. Já na quarta-feira (11), termômetros entre 16ºC e 21ºC, com pancadas de chuva e trovoadas, novamente. Para a quinta (12), a meteorologia indica uma pausa, céu com muitas nuvens, mas sem chuva e temperaturas entre 16ºC e 21ºC. Na sexta-feira (13) pode voltar a chover.

Gabinete de Crise

No estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para a previsão de chuvas intensas entre hoje e quarta-feira, em diversas regiões paulistas. Diante do cenário, o órgão mantém ativo o Gabinete de Crise em modalidade remota desde sexta-feira (6), para reforçar o acompanhamento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências, podendo evoluir para a modalidade presencial em caso de agravamento.