O sábado (7) foi marcado por chuva persistente em Jundiaí e, embora o domingo (8) tenha tido trégua, esta segunda (9) começou com chuva também. Para a semana, a previsão é de tempo instável até quarta-feira (11), pelo menos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão também mostra que a região de Jundiaí está em área de perigo relacionado a chuvas intensas.
Para esta terça-feira (10), o tempo deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia. As temperaturas também vão descer e ficarão entre 16ºC e 20ºC, algo atípico para o verão, estação que se estende até o dia 20 deste mês. Já na quarta-feira (11), termômetros entre 16ºC e 21ºC, com pancadas de chuva e trovoadas, novamente. Para a quinta (12), a meteorologia indica uma pausa, céu com muitas nuvens, mas sem chuva e temperaturas entre 16ºC e 21ºC. Na sexta-feira (13) pode voltar a chover.
Gabinete de Crise
No estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para a previsão de chuvas intensas entre hoje e quarta-feira, em diversas regiões paulistas. Diante do cenário, o órgão mantém ativo o Gabinete de Crise em modalidade remota desde sexta-feira (6), para reforçar o acompanhamento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências, podendo evoluir para a modalidade presencial em caso de agravamento.
Segundo os modelos meteorológicos, nesta segunda-feira, a atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera, associada ao transporte de umidade do oceano, favorece a formação de instabilidades. Há condições para pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com potencial para acumulados expressivos, principalmente no Oeste paulista e no Vale do Paraíba.
Na terça-feira, ventos marítimos associados ao ar mais frio proveniente do oceano provocam declínio das temperaturas em grande parte do estado. A partir da tarde, a presença de um cavado atmosférico e da umidade marítima mantém a condição para pancadas de chuva isoladas, por vezes moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O setor sudoeste e leste permanece em atenção para temporais.
Já na quarta-feira, a instabilidade tende a se intensificar devido à formação de uma área de baixa pressão na costa da região Sudeste. A previsão é de pancadas frequentes, de moderada a forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, especialmente nas regiões Nordeste e Centro do estado, incluindo a região metropolitana de São Paulo.
O Gabinete de Crise atua de forma remota, com integração entre os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, DER, Artesp, Sabesp, Arsesp, SP Águas, Fundo Social, concessionárias de energia e empresas de distribuição de gás.
Recomendações à população
A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas. A persistência das chuvas pode aumentar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, principalmente em áreas de encosta.
Ao identificar sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).