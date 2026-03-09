A rua Virgílio Sacilotti, no bairro Chácara São Francisco, começa a ser totalmente transformada. A via, que fica ao lado do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), vai receber pavimento asfáltico, garantindo mais segurança, conforto e qualidade de vida para moradores e motoristas.

Dados técnicos da obra:

Pavimentação: 2.392 m² de novo asfalto;

Passeio público: 1.606 m² de calçadas acessíveis;

Drenagem: 427 metros de guias, sarjetas e galerias pluviais.

A execução, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), prioriza a preservação ambiental. O traçado das calçadas foi projetado em zigue-zague para manter as árvores existentes, evitando supressões.