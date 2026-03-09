09 de março de 2026
SÃO FRANCISCO

Via no entorno do Debea receberá pavimento em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A obra segue com a preparação do solo e instalação de galerias, finalizando com o asfalto e o plantio de grama nas áreas verdes
A rua Virgílio Sacilotti, no bairro Chácara São Francisco, começa a ser totalmente transformada. A via, que fica ao lado do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), vai receber pavimento asfáltico, garantindo mais segurança, conforto e qualidade de vida para moradores e motoristas.

Dados técnicos da obra:

  • Pavimentação: 2.392 m² de novo asfalto;
  • Passeio público: 1.606 m² de calçadas acessíveis;
  • Drenagem: 427 metros de guias, sarjetas e galerias pluviais.

A execução, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), prioriza a preservação ambiental. O traçado das calçadas foi projetado em zigue-zague para manter as árvores existentes, evitando supressões.

“O objetivo é garantir segurança viária e acessibilidade em um ponto de grande circulação, como o entorno do Debea”, pontua o secretário Jeferson Coimbra. A obra segue com a preparação do solo e instalação de galerias, finalizando com o asfalto e o plantio de grama nas áreas verdes.

