O Dia Mundial do Glaucoma, em 12 de março, reforça o alerta para uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Silenciosa em seus estágios iniciais, a doença compromete o nervo óptico e pode evoluir sem sintomas perceptíveis, tornando fundamental o diagnóstico precoce por meio de exames oftalmológicos regulares.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o glaucoma atinge cerca de 65 milhões de pessoas em todo o mundo. Somente no Brasil, cerca de 2% da população acima dos 40 anos pode desenvolver a patologia em algum estágio da vida adulta. O glaucoma é caracterizado pela degradação do nervo óptico devido ao aumento da pressão intraocular, na região interna dos olhos. Normalmente, isso acontece quando o fluido se acumula na parte frontal do olho. O grande risco para a visão é que este nervo óptico é responsável por captar as informações que nós enxergamos e transmiti-las ao cérebro, gerando as imagens que vemos do mundo.

LEIA MAIS: