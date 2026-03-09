O estado de São Paulo criou quase 300 mil vagas de emprego com carteira assinada em 12 meses e registrou o maior salário de admissão em seis anos. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
De fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, o saldo de vagas no estado ficou em 286.743, alta de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim, SP foi responsável por criar, em 12 meses, 24% do total de vagas no país (1.228.483). No mês de janeiro, o estado criou 16.451 vagas.
LEIA MAIS:
Veja as 50 cidades campeãs de emprego entre fevereiro de 2025 a janeiro de 2026:
- São Paulo: 97.391
- Osasco: 24.587
- Guarulhos: 13.129
- Barueri: 10.850
- Santos: 6.662
- São José dos Campos: 6.219
- Sorocaba: 4.739
- Santo André: 4.697
- Sao Bernardo do Campo: 4.598
- Matão: 3.834
- Ribeirão Preto: 3.518
- Jundiaí: 3.162
- Campinas: 2.991
- Tatuí: 2.666
- Atibaia: 2.555
- Cajamar: 2.414
- São Caetano do Sul: 2.389
- Taubaté: 2.381
- Monte Azul Paulista: 2.095
- Presidente Prudente: 2.073
- Bauru: 2.070
- São José do Rio Preto: 2.029
- Mogi-Guaçu: 1.970
- Cotia: 1.928
- Capela do Alto: 1.897
- Franco da Rocha: 1.830
- Mauá: 1.762
- São Carlos: 1.585
- Monte Mor: 1.447
- Botucatu: 1.439
- Cabreúva: 1.349
- Lençóis Paulista: 1.299
- Franca: 1.282
- Araçatuba: 1.264
- Araras: 1.243
- Embu: 1.204
- Itaquaquecetuba: 1.161
- Cosmópolis: 1.160
- Marília: 1.139
- Limeira: 1.124
- Itu: 1.078
- Cubatão: 1.058
- Louveira: 1.048
- São Roque: 1.047
- Itapevi: 1.037
- Birigui: 1.017
- Mogi das Cruzes: 939
- Colômbia: 936
- Bertioga 933
- Luis Antônio: 933
Veja as 50 cidades campeãs de emprego em janeiro:
- São Paulo: 3.597
- Franca: 2.977
- Guarulhos: 1.524
- Sorocaba: 814
- Sertãozinho: 806
- Ribeirão Preto: 768
- Rio Claro: 768
- São José do Rio Preto: 760
- Bauru: 674
- Jundiaí: 619
- Guariba: 590
- Novo Horizonte: 569
- Barrinha: 565
- Piracicaba: 532
- Mendonça: 483
- Poloni: 474
- São Bernardo do Campo: 467
- Araraquara: 451
- Bragança Paulista: 450
- Campinas: 448
- Araras: 447
- Boituva: 416
- Indaiatuba: 398
- Itapevi: 361
- Monte Mor: 359
- Itu: 330
- Itupeva: 325
- Limeira: 307
- Birigui: 304
- Tatuí: 300
- Jaú: 296
- Américo Brasiliense: 283
- Ibitinga: 275
- Serrana: 266
- Arujá: 260
- Cotia: 252
- Monte Alto: 242
- Cabreúva: 237
- Paulínia: 235
- Pindamonhangaba: 235
- Nova Odessa: 224
- Marília: 220
- Sandovalina: 218
- Americana: 216
- Vista Alegre do Alto: 209
- Iracemápolis: 207
- Jaboticabal: 204
- Santa Gertrudes: 202
- Itatiba: 200
- Pirangi: 195
- São Paulo – vagas criadas
Janeiro: 16.451
12 meses: 286.743
- Sudeste
Janeiro: 13.301
12 meses: 481.216
- Brasil
Janeiro: 112.334
12 meses: 1.228.483
O setores que mais criaram vagas em janeiro no estado de São Paulo foram Indústria (21.528), Construção (15.934) e Serviços (3.001).
Salário
O estado de São Paulo teve ainda o maior salário médio de admissão em janeiro desde 2020, quando o Novo Caged substituiu o antigo Caged, integrando dados do eSocial, Caged e Empregador Web para monitorar o emprego formal mensalmente. O valor foi de R$ 2.702,76, alta de 2,75% em relação a dezembro de 2025 e de 1,93% em relação ao mesmo mês de 2025.
Além disso, o salário de admissão no estado de São Paulo foi o maior do Brasil em janeiro, seguido por Distrito Federal (R$ 2.575,45), Mato Grosso (R$ 2.421,85) e Rio de Janeiro (R$ 2.409,30). No Brasil, o salário foi de R$ 2.389,50, e no Sudeste, de R$ 2.551,61.
Na pesquisa entram dados apenas de trabalhadores com carteira assinada, portanto, com direitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esses dados são enviados pelas empresas contratantes ao governo federal. E a pesquisa mensal analisa os salários de admissão, ou seja, o que é pago no momento da contratação.