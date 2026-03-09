09 de março de 2026
12ª CIDADE NO ESTADO

Nos últimos 12 meses, Jundiaí gerou 3.162 empregos CLT

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Governo de SP
No mês de janeiro, o Estado de São Paulo criou 16.451 vagas

O estado de São Paulo criou quase 300 mil vagas de emprego com carteira assinada em 12 meses e registrou o maior salário de admissão em seis anos. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, o saldo de vagas no estado ficou em 286.743, alta de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim, SP foi responsável por criar, em 12 meses, 24% do total de vagas no país (1.228.483). No mês de janeiro, o estado criou 16.451 vagas.

LEIA MAIS:

Veja as 50 cidades campeãs de emprego entre fevereiro de 2025 a janeiro de 2026:

  1. São Paulo: 97.391
  2. Osasco: 24.587
  3. Guarulhos: 13.129
  4. Barueri: 10.850
  5. Santos: 6.662
  6. São José dos Campos: 6.219
  7. Sorocaba: 4.739
  8. Santo André: 4.697
  9. Sao Bernardo do Campo: 4.598
  10. Matão: 3.834
  11. Ribeirão Preto: 3.518
  12. Jundiaí: 3.162
  13. Campinas: 2.991
  14. Tatuí: 2.666
  15. Atibaia: 2.555
  16. Cajamar: 2.414
  17. São Caetano do Sul: 2.389
  18. Taubaté: 2.381
  19. Monte Azul Paulista: 2.095
  20. Presidente Prudente: 2.073
  21. Bauru: 2.070
  22. São José do Rio Preto: 2.029
  23. Mogi-Guaçu: 1.970
  24. Cotia: 1.928
  25. Capela do Alto: 1.897
  26. Franco da Rocha: 1.830
  27. Mauá: 1.762
  28. São Carlos: 1.585
  29. Monte Mor: 1.447
  30. Botucatu: 1.439
  31. Cabreúva: 1.349
  32. Lençóis Paulista: 1.299
  33. Franca: 1.282
  34. Araçatuba: 1.264
  35. Araras: 1.243
  36. Embu: 1.204
  37. Itaquaquecetuba: 1.161
  38. Cosmópolis: 1.160
  39. Marília: 1.139
  40. Limeira: 1.124
  41. Itu: 1.078
  42. Cubatão: 1.058
  43. Louveira: 1.048
  44. São Roque: 1.047
  45. Itapevi: 1.037
  46. Birigui: 1.017
  47. Mogi das Cruzes: 939
  48. Colômbia: 936
  49. Bertioga 933
  50. Luis Antônio: 933

Veja as 50 cidades campeãs de emprego em janeiro:

  1. São Paulo: 3.597
  2. Franca: 2.977
  3. Guarulhos: 1.524
  4. Sorocaba: 814
  5. Sertãozinho: 806
  6. Ribeirão Preto: 768
  7. Rio Claro: 768
  8. São José do Rio Preto: 760
  9. Bauru: 674
  10. Jundiaí: 619
  11. Guariba: 590
  12. Novo Horizonte: 569
  13. Barrinha: 565
  14. Piracicaba: 532
  15. Mendonça: 483
  16. Poloni: 474
  17. São Bernardo do Campo: 467
  18. Araraquara: 451
  19. Bragança Paulista: 450
  20. Campinas: 448
  21. Araras: 447
  22. Boituva: 416
  23. Indaiatuba: 398
  24. Itapevi: 361
  25. Monte Mor: 359
  26. Itu: 330
  27. Itupeva: 325
  28. Limeira: 307
  29. Birigui: 304
  30. Tatuí: 300
  31. Jaú: 296
  32. Américo Brasiliense: 283
  33. Ibitinga: 275
  34. Serrana: 266
  35. Arujá: 260
  36. Cotia: 252
  37. Monte Alto: 242
  38. Cabreúva: 237
  39. Paulínia: 235
  40. Pindamonhangaba: 235
  41. Nova Odessa: 224
  42. Marília: 220
  43. Sandovalina: 218
  44. Americana: 216
  45. Vista Alegre do Alto: 209
  46. Iracemápolis: 207
  47. Jaboticabal: 204
  48. Santa Gertrudes: 202
  49. Itatiba: 200
  50. Pirangi: 195
  • São Paulo – vagas criadas
    Janeiro: 16.451
    12 meses: 286.743
  • Sudeste
    Janeiro: 13.301
    12 meses: 481.216
  • Brasil
    Janeiro: 112.334
    12 meses: 1.228.483

O setores que mais criaram vagas em janeiro no estado de São Paulo foram Indústria (21.528), Construção (15.934) e Serviços (3.001).

Salário

O estado de São Paulo teve ainda o maior salário médio de admissão em janeiro desde 2020, quando o Novo Caged substituiu o antigo Caged, integrando dados do eSocial, Caged e Empregador Web para monitorar o emprego formal mensalmente. O valor foi de R$ 2.702,76, alta de 2,75% em relação a dezembro de 2025 e de 1,93% em relação ao mesmo mês de 2025.

Além disso, o salário de admissão no estado de São Paulo foi o maior do Brasil em janeiro, seguido por Distrito Federal (R$ 2.575,45), Mato Grosso (R$ 2.421,85) e Rio de Janeiro (R$ 2.409,30). No Brasil, o salário foi de R$ 2.389,50, e no Sudeste, de R$ 2.551,61.

Na pesquisa entram dados apenas de trabalhadores com carteira assinada, portanto, com direitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esses dados são enviados pelas empresas contratantes ao governo federal. E a pesquisa mensal analisa os salários de admissão, ou seja, o que é pago no momento da contratação.

