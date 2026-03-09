Entre os dias 11 e 30 de março, a exposição está aberta à visitação no hall de entrada do Ciesp Jundiaí. “Somos quatro mulheres de Jundiaí que encontraram na arte um novo ciclo de saúde e empreendedorismo na maturidade, o que nasceu de uma busca terapêutica individual tornou-se a essência do nosso negócio. Nossa missão vai além da moldura: acreditamos na arte como uma ferramenta essencial de cura, equilíbrio e renovação pessoal”, explica Adriana Gibrail.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Grupo Entre Raízes, formado pelas artistas plásticas Adriana Gibrail, Sandra Barros, Tereza Cristina Cascaldi e a fotógrafa Jana Ferrari, traz para o Ciesp Jundiaí a exposição “Quando a Alma Floresce - A harmonia que nasce na essência e transborda nos espaços que habitamos”.

Para as pessoas, equilíbrio - De acordo com a artista plástica, a arte é um processo de escuta e cura. “Para quem cria, organiza as emoções; para quem aprecia, é uma pausa necessária. O contato com formas orgânicas e harmonia cromática reduz o estresse e promove o bem-estar. O belo faz bem para a alma”, explicou, reforçando a importância de participar deste evento promovido pelo departamento de Responsabilidade Social do Ciesp Jundiaí, coordenado por Cida Gibrail.

Para os ambientes, harmonia - Adriana explicou ainda que, dentro da proposta, os espaços escolhidos também comunicam. “Quando recebem arte, ambientes corporativos ou residenciais deixam de ser apenas funcionais e tornam-se lugares de acolhimento e inspiração. A arte suaviza o entorno e humaniza as relações”, avalia Adriana.

Para Cida, o Departamento de Responsabilidade Social do Ciesp Jundiaí trabalha uma série de questões, inclusive divulgação de trabalhos que impactam a vida das pessoas. “É aí que vimos sentido em divulgar o trabalho destas quatro artistas plásticas, cujo foco do trabalho são as mulheres do nosso município”, destacou, reforçando a importância e a força terapêutica da arte. “A arte embeleza, mas também é terapêutica e estamos vivendo um momento delicado com a NR-1, que trata das questões de saúde mental, então a proposta deste grupo de artistas veio ao encontro de abrirmos o debate sobre a saúde mental, ao mesmo tempo em que homenageamos as mulheres pelo Dia Internacional”, reforçou a coordenadora.