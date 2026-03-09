09 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PARTICIPAÇÃO

Oficina gratuita de teatro integra programação do 10º Festeju

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A atividade tem como proposta desenvolver habilidades interpretativas e apresentar técnicas básicas de criação cênica
A atividade tem como proposta desenvolver habilidades interpretativas e apresentar técnicas básicas de criação cênica

Como parte da programação do 10º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju), a Cia de Teatro de Jundiaí promove uma oficina teatral gratuita voltada para atores iniciantes, estudantes e artistas amadores da cidade.

A atividade tem como proposta desenvolver habilidades interpretativas e apresentar técnicas básicas de criação cênica, contribuindo para a formação artística dos participantes e para o fortalecimento da cena cultural local. A iniciativa também amplia o caráter formativo do festival, que nesta edição reforça o incentivo à participação de novos talentos.

LEIA MAIS:

A oficina será realizada nos dias 17, 18 e 19 de março, das 9h30 às 12h30, no Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro). Para participar, é necessário realizar inscrição prévia por meio de formulário on-line neste link. As vagas são limitadas.

Como parte das ações do 10º Festeju, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), a oficina tem o objetivo de democratizar o acesso à arte e incentivar a formação cultural em Jundiaí.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários