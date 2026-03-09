Como parte da programação do 10º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju), a Cia de Teatro de Jundiaí promove uma oficina teatral gratuita voltada para atores iniciantes, estudantes e artistas amadores da cidade.

A atividade tem como proposta desenvolver habilidades interpretativas e apresentar técnicas básicas de criação cênica, contribuindo para a formação artística dos participantes e para o fortalecimento da cena cultural local. A iniciativa também amplia o caráter formativo do festival, que nesta edição reforça o incentivo à participação de novos talentos.

LEIA MAIS: