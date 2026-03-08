Em celebração ao Mês da Mulher, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro recebe a Expo Mulheres 2026. A mostra fotográfica, que chega à 13ª edição, homenageia o protagonismo e a força de mulheres jundiaienses que se destacam em diferentes setores da sociedade.

Instalada no piso térreo do espaço cultural, a exposição reúne retratos que revelam histórias de resiliência, superação e sucesso. A proposta une arte visual à valorização do papel feminino no mercado de trabalho, na cultura e na vida pública da cidade.

A Expo Mulheres mantém a tradição de destacar biografias inspiradoras de mulheres de diferentes classes sociais e profissões, evidenciando a diversidade e a potência feminina em Jundiaí. Muitas das homenageadas têm suas trajetórias apresentadas também por meio de narrativas que ampliam o olhar artístico sobre suas histórias.