Estão abertas as inscrições para as oficinas de programação do Fab Lab Jundiaí, com aproximadamente 500 vagas destinadas a estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Os participantes receberão certificado ao final da atividade. As inscrições para as turmas dos meses de março e abril já podem ser realizadas pelo link: https://fablab-jundiai.my.canva.site/

Com duração de um dia, a oficina tem como objetivo apresentar, de forma lúdica e acessível, os conceitos iniciais de programação e pensamento computacional. A proposta é proporcionar às crianças o primeiro contato com o universo da tecnologia, estimulando o raciocínio lógico e a criatividade.

Durante a atividade, os alunos irão entender o que é programação, aprender sobre instruções e sequências, compreender na prática o conceito de algoritmo e desenvolver o pensamento lógico. Ao final, cada participante terá a oportunidade de criar um jogo simples.