Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as mães, amigas e companheiras podem desfrutar de uma verdadeira homenagem: um almoço completo em boa companhia. Com mais de 60 anos de história, o Neco Empório da Carne une a segunda e terceira gerações da mesma família. O negócio é conduzido pelo filho do fundador, Larry Cassaro, e sua esposa Luciane, e a terceira geração já participa ativamente da gestão. É o caso de Larissa Cassaro, neta do Neco, que atua na gerência da loja, no marketing e na supervisão dos eventos de churrasco, ao lado do irmão, Lucas, mestre churrasqueiro e charcuteiro. A presença feminina sempre foi marcante na história do empório: ao longo das décadas, mãe, filha e avó tiveram papel importante na construção e na continuidade do negócio. Da década de 1960 para cá, o açougue mudou, se modernizou e, hoje, além de apostar em uma grande variedade de cortes, oferece refeições prontas, vendidas aos fins de semana.

“Temos as refeições desde agosto de 2022, aos sábados e domingos, com uma tenda de carne assada e também os acompanhamentos, como arroz, nhoque, mandioca, farofa. Temos também o pit smoker e, inclusive, o brisket do Neco foi o primeiro em Jundiaí para levar para casa, nesse formato”, explica Larissa Cassaro sobre o sistema take away, de retirada de refeição. “A pessoa também pode escolher uma carne na loja e a gente assa na hora. Temos a parrilla, churrasqueira a bafo, e o pit smoker, onde todos os cortes são assados em temperatura baixa por horas, para manter a suculência”, completa.

A loja abre todos os dias e a tenda de assados funciona aos sábados e domingos, das 9h às 13h, para quem busca um almoço premium. “Temos pronta-entrega, a partir de 500g, mas, para grandes quantidades, pedimos para que os clientes encomendem antes. Para o frango, também pedimos que façam encomenda, porque, no domingo, às vezes às 9h já vendemos tudo, mesmo antes de ficar pronto”, diz ela.