A Feira do Empreendedorismo, Negócios e Serviços (Fens) é muito mais do que um espaço de vendas: é também um ambiente onde nascem parcerias, conexões e histórias inspiradoras entre empreendedores. A cada edição, os empreendedores têm a oportunidade de ampliar sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer seus negócios por meio do networking.

Foi justamente nesse ambiente que surgiu a conexão entre Daiane de Oliveira Augusto, da IRALI Semijoias, e Rosangela Maria Rosa, da Rosa Shine Store. As duas atuam no mesmo segmento e se conheceram durante a Fens nos Bairros – região sul, iniciativa que levou a feira para diferentes regiões e incentivou ainda mais a proximidade entre os empreendedores.

O encontro marcou o início de uma parceria construída a partir de trocas, apoio e oportunidades de crescimento. Para Rosangela, a feira sempre foi um espaço especial. “Eu sempre amei a Fens. Cada edição é uma oportunidade não só de vendas, mas também de networking, de conhecer pessoas e criar conexões que fazem diferença no nosso negócio”, contou.