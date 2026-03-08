A Feira do Empreendedorismo, Negócios e Serviços (Fens) é muito mais do que um espaço de vendas: é também um ambiente onde nascem parcerias, conexões e histórias inspiradoras entre empreendedores. A cada edição, os empreendedores têm a oportunidade de ampliar sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer seus negócios por meio do networking.
Foi justamente nesse ambiente que surgiu a conexão entre Daiane de Oliveira Augusto, da IRALI Semijoias, e Rosangela Maria Rosa, da Rosa Shine Store. As duas atuam no mesmo segmento e se conheceram durante a Fens nos Bairros – região sul, iniciativa que levou a feira para diferentes regiões e incentivou ainda mais a proximidade entre os empreendedores.
O encontro marcou o início de uma parceria construída a partir de trocas, apoio e oportunidades de crescimento. Para Rosangela, a feira sempre foi um espaço especial. “Eu sempre amei a Fens. Cada edição é uma oportunidade não só de vendas, mas também de networking, de conhecer pessoas e criar conexões que fazem diferença no nosso negócio”, contou.
Daiane também lembra com carinho do primeiro contato com o evento. “A minha primeira vez foi na Fens dos Bairros, e depois disso foi só conexões de sucesso. A feira abriu portas para novas parcerias e amizades dentro do empreendedorismo”, afirmou.
Histórias como a de Daiane e Rosangela mostram como a Fens vai além da exposição de produtos. O evento se consolida como um ponto de encontro para quem empreende, gerando oportunidades reais de crescimento e colaboração entre marcas.
A Fens ocorre em dois fins de semana — 6, 7 e 8; 13, 14 e 15 de março. Às sextas-feiras, o evento ocorre das 12h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 20h. A entrada e o estacionamento são gratuitos, reforçando o convite para que o público prestigie os empreendedores, conheça novos negócios e aproveite a programação.