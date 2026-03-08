Com 354 quilômetros quadrados, a Serra do Japi completa, neste domingo (8), 43 anos de tombamento pelo Condephaat. Oficializado em 8 de março de 1983, o reconhecimento foi resultado de mobilização popular e se tornou um marco para a preservação ambiental de Jundiaí e região. Reserva biológica com remanescentes da Mata Atlântica, a Serra é referência em biodiversidade e proteção ambiental.

No último ano, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fundação Serra do Japi, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e demais secretarias, intensificou iniciativas voltadas à pesquisa científica, educação ambiental e fortalecimento das políticas de conservação.

Entre os destaques estão os Colóquios Científicos realizados na Câmara Municipal, promovendo a integração entre pesquisadores, poder público e sociedade. A ampliação das visitas monitoradas também marcou o período, aproximando a população da Reserva Biológica por meio de experiências educativas guiadas.