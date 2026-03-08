Com 354 quilômetros quadrados, a Serra do Japi completa, neste domingo (8), 43 anos de tombamento pelo Condephaat. Oficializado em 8 de março de 1983, o reconhecimento foi resultado de mobilização popular e se tornou um marco para a preservação ambiental de Jundiaí e região. Reserva biológica com remanescentes da Mata Atlântica, a Serra é referência em biodiversidade e proteção ambiental.
No último ano, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fundação Serra do Japi, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e demais secretarias, intensificou iniciativas voltadas à pesquisa científica, educação ambiental e fortalecimento das políticas de conservação.
Entre os destaques estão os Colóquios Científicos realizados na Câmara Municipal, promovendo a integração entre pesquisadores, poder público e sociedade. A ampliação das visitas monitoradas também marcou o período, aproximando a população da Reserva Biológica por meio de experiências educativas guiadas.
Outro avanço foi o fortalecimento das parcerias com instituições de pesquisa internacionais, ampliando o intercâmbio científico e consolidando a Base Ecológica como referência em estudos sobre biodiversidade e conservação.
A Prefeitura também promoveu oficinas para discutir a regulamentação da Estrada-Parque da Serra do Japi, buscando equilibrar uso público e preservação ambiental, além de lançar o programa “Conhecer para Preservar”, voltado à educação ambiental de estudantes e da comunidade. Em 2025, também priorizou a prevenção e o combate a incêndios florestais, com reuniões e capacitações realizadas em parceria com a Divisão Florestal da Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e coletivos ambientais, fortalecendo a atuação integrada, especialmente nos períodos de estiagem.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o aniversário de tombamento reforça o compromisso do município com políticas ambientais e com a preservação do patrimônio natural. “Celebrar os 43 anos do tombamento da Serra do Japi é reafirmar o compromisso de Jundiaí com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Temos avançado com ações de pesquisa, educação ambiental, prevenção e planejamento para garantir a proteção da Serra e fortalecer uma gestão que equilibre crescimento da cidade e conservação dos nossos recursos naturais.”
O secretário da SMPUMA, Marco Antonio Bedin, destacou a importância histórica da data: “O tombamento da Serra do Japi é um marco de proteção ambiental conquistado pela mobilização da sociedade, da comunidade científica e do poder público, garantindo a preservação desse patrimônio que beneficia Jundiaí e toda a região.”
O superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior, reforçou a importância das ações realizadas ao longo do último ano. “A Serra do Japi é um laboratório natural a céu aberto. Investir em pesquisa, promover debates científicos e fortalecer a educação ambiental são estratégias fundamentais para garantir a conservação e a proteção desse patrimônio.”