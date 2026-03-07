A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas a partir deste domingo (8) em diversas regiões. Diante do cenário, o Governo de São Paulo mobilizou um gabinete de crise em modalidade remota, que permanecerá em funcionamento até pelo menos quarta-feira (11), para reforçar o monitoramento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências.

Segundo os modelos meteorológicos, a passagem de uma frente fria deve provocar chuva persistente no domingo, com momentos de maior intensidade e potencial para acumulados elevados.

Entre segunda-feira (9) e quarta-feira, a instabilidade atmosférica permanece sobre o estado, mantendo a previsão de pancadas de chuva fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo.