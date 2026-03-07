A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas a partir deste domingo (8) em diversas regiões. Diante do cenário, o Governo de São Paulo mobilizou um gabinete de crise em modalidade remota, que permanecerá em funcionamento até pelo menos quarta-feira (11), para reforçar o monitoramento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências.
Segundo os modelos meteorológicos, a passagem de uma frente fria deve provocar chuva persistente no domingo, com momentos de maior intensidade e potencial para acumulados elevados.
Entre segunda-feira (9) e quarta-feira, a instabilidade atmosférica permanece sobre o estado, mantendo a previsão de pancadas de chuva fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo.
As condições exigem atenção especial em diversas regionais do estado, com destaque para Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Bauru, Itapeva, São José dos Campos, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
No Vale do Paraíba, o cenário demanda atenção redobrada, uma vez que o solo permanece saturado em razão das chuvas registradas nos últimos dias, o que pode elevar o risco de ocorrências como deslizamentos de terra.
O gabinete de crise atuará de forma remota, com integração entre os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil para acompanhamento contínuo das condições meteorológicas e das ocorrências no território paulista. Caso haja agravamento do cenário, o gabinete poderá ser alterado para a modalidade presencial.
Participam da mobilização representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Sabesp, Arsesp, SP Águas, Fundo Social de São Paulo, concessionárias de energia e empresas de distribuição de gás.
Recomendações à população
A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas. A chuva contínua pode aumentar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta e regiões com solo já encharcado.
Moradores dessas áreas devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de postes e árvores e surgimento de água barrenta no terreno.
Ao identificar qualquer indício de risco, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar os órgãos de emergência: Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).