Quarenta e três postes da avenida Dr. Adoniro Ladeira, na região Sul de Jundiai, passaram por organização da fiação aérea nesta semana. O principal objetivo da ação é eliminar os cabos caídos em calçadas, ruas e avenidas e garantir a redução de acidentes. Além da segurança, a ação também contribui para a melhoria do aspecto visual do bairro.
Os trabalhos são realizados por meio de uma parceria entre a Prefeitura, a concessionária de energia Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga e empresas de telecomunicações que utilizam a estrutura dos postes.
LEIA MAIS:
“Estamos atuando de forma integrada para eliminar cabos irregulares e garantir mais segurança para a população. Esse trabalho reduz riscos e organiza a ocupação dos postes”, explicou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra.
Em 2026, o mutirão de reordenamento teve início pela região Sul da cidade. Nesta primeira etapa, a meta é realizar os serviços em aproximadamente 2 mil postes.
“Começamos pela região Sul e vamos avançar gradativamente para outras regiões. A meta é reorganizar cerca de 2 mil postes nesta fase inicial, promovendo mais segurança para todos”, concluiu Coimbra.