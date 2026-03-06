Quarenta e três postes da avenida Dr. Adoniro Ladeira, na região Sul de Jundiai, passaram por organização da fiação aérea nesta semana. O principal objetivo da ação é eliminar os cabos caídos em calçadas, ruas e avenidas e garantir a redução de acidentes. Além da segurança, a ação também contribui para a melhoria do aspecto visual do bairro.

Os trabalhos são realizados por meio de uma parceria entre a Prefeitura, a concessionária de energia Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga e empresas de telecomunicações que utilizam a estrutura dos postes.

