Devido à realização de manutenção preventiva na rede aérea, a Linha 7-Rubi terá operação diferenciada neste domingo (8).

Durante todo o período de circulação, das 4h à meia-noite, a operação será realizada em via única no trecho entre as estações Perus e Caieiras. Neste período, embarque e desembarque ocorrerão na mesma plataforma nas estações do trecho.

A medida é necessária para viabilizar os trabalhos técnicos na infraestrutura, garantindo a manutenção da segurança operacional e a confiabilidade do sistema.