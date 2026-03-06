06 de março de 2026
Operação da Linha 7-Rubi será alterada neste domingo (8)

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação / TIC Trens
Durante todo o período de circulação, das 4h à meia-noite, a operação será realizada em via única no trecho entre as estações Perus e Caieiras
Devido à realização de manutenção preventiva na rede aérea, a Linha 7-Rubi terá operação diferenciada neste domingo (8).

Durante todo o período de circulação, das 4h à meia-noite, a operação será realizada em via única no trecho entre as estações Perus e Caieiras. Neste período, embarque e desembarque ocorrerão na mesma plataforma nas estações do trecho.

A medida é necessária para viabilizar os trabalhos técnicos na infraestrutura, garantindo a manutenção da segurança operacional e a confiabilidade do sistema.

No sábado (7), a operação da Linha 7-Rubi ocorrerá normalmente, sem alterações na programação.

