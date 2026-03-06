O vereador Eduardo Rodrigo Custódio, o Duzinho (PL), de Itupeva, denunciou possíveis irregularidades na licitação para compra de materiais escolares realizada pela prefeitura do município. A declaração foi feita durante entrevista ao programa “Bastidores da Política – Eleições 2026”, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves. Com base nos levantamentos, o vereador estima que a compra de materiais escolares pode ter gerado um prejuízo superior a R$ 1 milhão, cálculo feito a partir de valores de varejo.
De acordo com o parlamentar, a suspeita surgiu após ele analisar o edital da licitação e identificar valores considerados muito acima dos praticados no mercado. “Eu vejo todas as licitações que saem, mesmo sem passar pela Câmara Municipal. Quando olhei, me estranhei. Tinha caixa de lápis de cor a R$ 60, da própria empresa que ganhou a licitação”, afirmou.
Segundo ele, foram compradas cinco mil caixas do item, o que resultou em cerca de R$ 300 mil apenas nesse produto. Diante do valor, o vereador decidiu levantar orçamentos em papelarias para comparar os preços. “Conseguiríamos a R$ 10,80 com qualidade ótima. Também encontramos orçamentos de R$ 34, de marcas melhores”, relatou.
A partir disso, o vereador afirma que iniciou uma análise detalhada de outros itens do contrato. Entre eles, apontadores adquiridos por R$ 11,88 a unidade, enquanto em Cabreúva, o mesmo produto, da mesma marca, teria valor de referência de R$ 1,91. Outro exemplo citado foi o de uma cola escolar que teria sido adquirida por mais de R$ 15.
Durante a apuração, Duzinho afirma que foi até a cidade de Igaratá, onde funcionaria a empresa vencedora da licitação. Por lá, ele afirma ter encontrado apenas uma base de e-commerce. “Conversei com um funcionário e ele negou que a empresa venda o lápis por esse valor”, disse. O parlamentar também comparou os preços com compras realizadas por outras prefeituras. Segundo ele, em Itatiba, a mesma empresa forneceu kits escolares por valores menores. “A diferença por kit para Itupeva foi de R$ 78,78”, afirmou.
O caso já foi encaminhado ao Ministério Público, e novos levantamentos estão sendo realizados para possível apresentação ao Tribunal de Contas. “Não foi uma licitação normal. Por que Cabreúva pagou R$ 1,91 no apontador e a gente pagou R$ 11? Por que a gente pagou R$ 60 no lápis de cor se outras prefeituras pagaram R$ 25?”, questionou. “Queremos mostrar que a educação está sendo afetada. Se você tira mais de R$ 1 milhão da educação, olha o prejuízo. As crianças são o futuro, não podemos mexer nelas”, declarou.
O vereador também comentou sobre o cenário político local, afirmando que há dificuldades no relacionamento entre o Legislativo e o Executivo em Itupeva. Ele também defendeu políticas de incentivo ao comércio local, como parcerias público-privadas (PPPs) para estimular a economia do município. Sobre uma possível candidatura à prefeitura, Duzinho disse que a ideia passou a ser considerada mais recentemente.