O vereador Eduardo Rodrigo Custódio, o Duzinho (PL), de Itupeva, denunciou possíveis irregularidades na licitação para compra de materiais escolares realizada pela prefeitura do município. A declaração foi feita durante entrevista ao programa “Bastidores da Política – Eleições 2026”, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves. Com base nos levantamentos, o vereador estima que a compra de materiais escolares pode ter gerado um prejuízo superior a R$ 1 milhão, cálculo feito a partir de valores de varejo.

De acordo com o parlamentar, a suspeita surgiu após ele analisar o edital da licitação e identificar valores considerados muito acima dos praticados no mercado. “Eu vejo todas as licitações que saem, mesmo sem passar pela Câmara Municipal. Quando olhei, me estranhei. Tinha caixa de lápis de cor a R$ 60, da própria empresa que ganhou a licitação”, afirmou.

Segundo ele, foram compradas cinco mil caixas do item, o que resultou em cerca de R$ 300 mil apenas nesse produto. Diante do valor, o vereador decidiu levantar orçamentos em papelarias para comparar os preços. “Conseguiríamos a R$ 10,80 com qualidade ótima. Também encontramos orçamentos de R$ 34, de marcas melhores”, relatou.