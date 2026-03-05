A Federação Aquática Paulista (FAP), com apoio da Prefeitura de Jundiaí, promove no próximo sábado (7) o Open Paulista de Paranatação. Doze nadadores do programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) participam da competição que será realizada na piscina do CECE Nicolino de Luca (Bolão). O evento ocorrerá das 7h15 às 17h, com 120 inscritos no total.

Equipes de várias regiões do estado marcarão presença na disputa, entre elas São José dos Campos, Limeira, São Carlos, Bauru, Campinas, Itatiba, Presidente Prudente e Sorocaba. Os nadadores (com deficiências física, visual e intelectual) tentarão medalhas nos estilos livre, costas, peito, medley e borboleta. O Open de Paranatação será a primeira competição da modalidade no ano do 30º aniversário do Peama, que em 2025 se tornou uma política permanente de Estado com a aprovação na Câmara Municipal de um Projeto de Lei de autoria do prefeito Gustavo Martinelli.

