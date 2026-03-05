A Federação Aquática Paulista (FAP), com apoio da Prefeitura de Jundiaí, promove no próximo sábado (7) o Open Paulista de Paranatação. Doze nadadores do programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) participam da competição que será realizada na piscina do CECE Nicolino de Luca (Bolão). O evento ocorrerá das 7h15 às 17h, com 120 inscritos no total.
Equipes de várias regiões do estado marcarão presença na disputa, entre elas São José dos Campos, Limeira, São Carlos, Bauru, Campinas, Itatiba, Presidente Prudente e Sorocaba. Os nadadores (com deficiências física, visual e intelectual) tentarão medalhas nos estilos livre, costas, peito, medley e borboleta. O Open de Paranatação será a primeira competição da modalidade no ano do 30º aniversário do Peama, que em 2025 se tornou uma política permanente de Estado com a aprovação na Câmara Municipal de um Projeto de Lei de autoria do prefeito Gustavo Martinelli.
Segundo a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, o torneio promete ser de alto nível. “Será uma ótima oportunidade para os participantes terem suas marcas homologadas no ranking nacional. Nossos talentos do Peama poderão competir em casa, com o apoio de seus familiares, sensação que muitos deles ainda não experimentaram”, revelou.
A treinadora do time de natação do Peama, Thais Saito, disse que os alunos do Peama estão ansiosos para cair na água e buscar medalhas. “Não só será a primeira disputa do ano na natação, como será a estreia do nosso time em um evento da Federação Aquática Paulista”, contou. Ela acredita em boas provas e em vitórias dos seus comandados. “O Alessandro Alexandrino dos Santos, por exemplo, ficou entre os três melhores do Brasil em 2025, na prova dos 50m costas da classe S1”, finalizou Thais. A S1 reúne nadadores com deficiências físico-motoras severas.