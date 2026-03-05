Em relação à produtividade policial, janeiro de 2026 teve o aumento de veículos recuperados como principal dado. Em relação ao mesmo mês do ano passado, foi registrado aumento de 16,2% nos casos, que passaram de 37 para 43. O número de prisões também aumentou, de 162 pra 176.

Os principais índices criminais de Jundiaí voltaram a cair em janeiro, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), com a produtividade policial se mantendo em alta, por conta do trabalho da Guarda Municipal e das polícias. Foram divulgadas esta semana as estatísticas consolidadas do primeiro mês do ano e, na comparação com janeiro de 2025, os furtos de veículos baixaram mais de 53% (de 58 para 27), o total de roubos caiu 46,3% (passando de 69 para 37 casos) e os furtos decresceram 23,9%, passando de 405 para 308.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, a Guarda Municipal tem promovido maior colaboração com as demais polícias através do compartilhamento de dados, estratégia e a presença dos agentes de segurança nas ruas. “O trabalho da GMJ alia preparo técnico, expertise operacional e proximidade com o cidadão”, afirmou. “Nosso modelo de gestão aposta na inteligência territorial, valorização profissional e investimentos em tecnologia. Segurança Pública eficiente é aquela que apresenta resultados”, reforçou o secretário.

Guilherme Balbino Rigo lembra que as estatísticas criminais de forma geral permaneceram em queda durante todo o ano de 2025. Ele reforça ainda que a GMJ está sendo modernizada, com novas legislações, viaturas, equipamentos, armamentos e uniformes, além de tecnologia de ponta.

No comparativo com 2024, 2025 fechou com redução de 52% nos roubos de carga (de 56 para 27), 20% nos furtos de veículos (de 574 para 462), 19% nos roubos em geral (de 729 para 589), 17% nos roubos de veículos (de 190 para 157) e 14% nos furtos em geral (4.761 para 4.084). Não foram registrados latrocínios em Jundiaí no ano passado.

Avanço tecnológico em 2025