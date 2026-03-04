Trazer a oficina para a cidade é um compromisso com aqueles que desejam conhecer a área de roteiro e para quem busca se aperfeiçoar, conforme afirma a diretora de Gestão do Espaço Expressa, Fernanda Nogueira: “Uma oficina de roteiro gratuita pode ser o primeiro passo para alguém transformar uma ideia em história e ganhar confiança para criar. Quando a cidade oferece esse tipo de ação, ela fortalece quem já produz e incentiva novos artistas a começarem”.

A oficina ‘Era Uma Vez Uma História’, do programa ‘Pontos MIS’, será realizada no dia 7 de março, das 9h às 13h, no Espaço Expressa, em Jundiaí. A iniciativa visa incentivar a criação de narrativas de forma acessível e estruturada. O encontro apresentará ferramentas práticas para que os participantes desenvolvam suas próprias histórias e será conduzido pelo premiado diretor e roteirista de animação Alê Camargo, responsável por curtas como ‘Os Anjos do Meio da Praça’, ‘A Ilha’ e ‘A Noite do Vampiro’.

A proposta de fortalecer a criação e incentivar novos olhares está alinhada ao que defende o roteirista, que afirma: “Ouvir e contar histórias é uma parte essencial daquilo que nos faz humanos. Mas hoje em dia, com o excesso do uso de telas e o surgimento da assim chamada inteligência artificial, muita gente tem se esquecido disso e se afastado da própria criatividade”. Por isso, ele acredita ser fundamental conversar e compartilhar experiências, mostrando que a oficina vai além da aula: é um espaço de troca, escuta e reconexão com a própria capacidade de criar.

O projeto ‘Pontos Mis’ é um programa do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, criado em 2013 para promover a difusão cultural em diversas cidades do Estado. Alê participa do projeto desde 2024 e agora apresenta sua oficina pela primeira vez em Jundiaí, cidade pela qual tem um carinho especial, pois é a cidade em que sua mãe nasceu.

Para participar é necessário se inscrever através de formulário. Basta CLICAR AQUI.

Serviço