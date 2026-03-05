O Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Professora Helena Cestari, localizado na Vila Comercial, passará por reformas de ampliação, modernização da estrutura e construção de novos espaços voltados à prática esportiva no município e para o recebimento de competições oficiais de federações esportivas. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Martinelli, via redes sociais.

O Jornal de Jundiaí questionou a Prefeitura sobre o valor do investimento, a fonte dos recursos, o que será feito e se há previsão para início e conclusão das obras, mas a resposta foi “o projeto está em desenvolvimento e que novas fases serão comunicadas conforme o andamento do projeto.”

O que se sabe até o momento é que, com base no anúncio do prefeito, o projeto do CECE contempla um prédio com dois pavimentos. No térreo, funcionará a nova sede da ginástica artística. No piso superior, será implantado um ginásio com quadra de 40 por 20 metros, em medidas oficiais, apto a receber partidas e competições de modalidades como basquete, vôlei, futsal e handebol, conforme padrões exigidos por federações esportivas.