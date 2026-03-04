A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomércio) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para a palestra ‘Especialista em Experiência de Compra: O Novo Papel do Atendimento no Varejo’. O encontro acontece no dia 31 de março, às 18h, na sede da entidade, localizada na rua Senador Fonseca, 651, Centro, Jundiaí / SP.

Com o objetivo de capacitar vendedores para evoluírem do atendimento tradicional para uma atuação mais estratégica, a palestra abordará técnicas voltadas ao comportamento do cliente, construção de valor e geração de fidelização no varejo.

