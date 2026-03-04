A 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), a ser realizada nos dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de maço, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), terá como um de seus principais pilares a promoção de conexões estratégicas entre empresários e empreendedores. O Conecta Networking, realizado em parceria com a Solutudo, será um dos grandes destaques da programação, reforçando o posicionamento da feira como ambiente estruturado para geração de negócios.
As rodadas acontecem nas duas sextas-feiras do evento, 6 e 13 de março, às 14h30, no palco interno, reunindo profissionais de diferentes segmentos em um formato dinâmico e direcionado a resultados. A proposta é criar oportunidades reais de parceria, ampliar redes de contato e estimular novas frentes comerciais a partir de conexões qualificadas.
Inscrições
Para participar, os interessados precisam fazer inscrição por meio dos links abaixo:
Além do Conecta, a Fens também contará com rodadas promovidas em parceria com o Clube de Rodadas, nos dias 7 e 14 de março, às 11h. A iniciativa utiliza metodologia estruturada para potencializar encontros estratégicos entre empresas, otimizando tempo e ampliando as possibilidades de fechamento de negócios.
Sobre a FENS
Com entrada e estacionamento gratuitos, a feira funcionará das 12h às 22h às sextas-feiras, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos, reunindo centenas de expositores de diferentes segmentos e atraindo milhares de visitantes ao longo dos seis dias de programação.
Para a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Bruna Lazarini, a proposta vai além da simples exposição de marcas. “A FENS é uma oportunidade para todos que desejam empreender ou ampliar sua rede de contatos. Não é um espaço apenas para expositores, mas para qualquer profissional que queira se conectar, aprender e gerar negócios”, convidou.