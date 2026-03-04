A 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), a ser realizada nos dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de maço, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), terá como um de seus principais pilares a promoção de conexões estratégicas entre empresários e empreendedores. O Conecta Networking, realizado em parceria com a Solutudo, será um dos grandes destaques da programação, reforçando o posicionamento da feira como ambiente estruturado para geração de negócios.

As rodadas acontecem nas duas sextas-feiras do evento, 6 e 13 de março, às 14h30, no palco interno, reunindo profissionais de diferentes segmentos em um formato dinâmico e direcionado a resultados. A proposta é criar oportunidades reais de parceria, ampliar redes de contato e estimular novas frentes comerciais a partir de conexões qualificadas.

