Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), no público masculino, a cobertura passou de 47,35% em 2022 para 74,78% em 2025. Entre as meninas da mesma faixa etária, a cobertura também cresceu no período, passando de 81,85% para 86,76% em 2025, um aumento progressivo e expressivo na adesão à vacina nos últimos anos.

Nesta quarta-feira (4) é comemorado o Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV (papilomavírus humano). A data é celebra pelo Governo de São Paulo com avanços em todo o estado na vacinação contra o vírus entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

Ainda assim, a meta preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é atingir 90% de cobertura vacinal. A Secretaria reforça a importância da adesão de pais e responsáveis para ampliar, ainda mais, a proteção coletiva e reduzir a circulação do vírus.

A ampliação da cobertura está relacionada às estratégias adotadas pela SES, como intensificação da busca ativa, mobilização das unidades básicas, ações em parceria com municípios e campanhas de orientação sobre a importância da imunização na faixa etária recomendada.

O papilomavírus humano é responsável por diversos tipos de câncer, como o de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe. A ampliação da cobertura vacinal é fundamental para reduzir a circulação do vírus e prevenir doenças no futuro. “O HPV está associado a diversos tipos de câncer. A vacina, que atualmente é aplicada em dose única para a faixa etária recomendada, é segura, eficaz e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Nosso esforço é ampliar a adesão e alcançar a meta de cobertura, reduzindo a circulação do vírus e prevenindo casos no futuro”, destaca Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES.

Esquema vacinal