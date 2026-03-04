Quem visitar a 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), nos dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de março, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), vai encontrar mais do que negócios: histórias que transformam vidas. Com dois estandes no primeiro pavilhão, o Fundo Social de Solidariedade e o Clube de Mães Atípicas convidam o público a apoiar o empreendedorismo local, fortalecer a inclusão e fazer parte de uma corrente de solidariedade que impacta diretamente famílias da cidade.
No estande do Fundo Social os visitantes vão conhecer os projetos e campanhas, além provar doces e conferir artesanatos feitos em parceria com um dos professores dos cursos do Funss, Pedro Valli Junior, com parte da renda revertida para a manutenção dos cursos gratuitos de capacitação que são oferecidos à população.
O segundo estande será para o Clube de Mães Atípicas, projeto vinculado ao Fundo Social, que reunirá mães empreendedoras para venderem e divulgarem seus produtos e serviços como uma oportunidade de fortalecer o empreendedorismo, gerar renda e compartilhar suas histórias de superação e dedicação.
“Estar presente na Fens é uma forma de aproximar ainda mais o Fundo Social da população, mostrando que a solidariedade se constrói com participação e união. Além de apresentar nosso trabalho, também abrimos espaço para iniciativas como a do Clube de Mães Atípicas, valorizando o protagonismo dessas mulheres, incentivando a autonomia financeira e promovendo a inclusão”, afirma a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli.
Além dos estandes de negócios, a Fens contará com uma programação diversificada, que inclui atrações musicais e artísticas, praça de alimentação, espaço kids e atividades pensadas para toda a família, reforçando o caráter econômico, cultural e social do evento.
A feira funcionará das 12h às 22h às sextas-feiras, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos, reunindo centenas de expositores de diferentes segmentos e atraindo milhares de visitantes ao longo dos seis dias de programação.
Confira a programação completa neste link.