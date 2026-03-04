Quem visitar a 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), nos dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de março, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), vai encontrar mais do que negócios: histórias que transformam vidas. Com dois estandes no primeiro pavilhão, o Fundo Social de Solidariedade e o Clube de Mães Atípicas convidam o público a apoiar o empreendedorismo local, fortalecer a inclusão e fazer parte de uma corrente de solidariedade que impacta diretamente famílias da cidade.

No estande do Fundo Social os visitantes vão conhecer os projetos e campanhas, além provar doces e conferir artesanatos feitos em parceria com um dos professores dos cursos do Funss, Pedro Valli Junior, com parte da renda revertida para a manutenção dos cursos gratuitos de capacitação que são oferecidos à população.

