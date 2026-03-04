04 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
PETRÓLEO

Guerra: varejistas de combustíveis alertam para alta de preços

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Daniel Tegon Polli / Arquivo JJ
A guerra no Oriente Médio, região que concentra grande produção de petróleo no mundo, já afeta mercados e eleva preços

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas (Recap) emitiu uma nota nesta quarta-feira (4) alertando sobre os impactos da guerra no Oriente Médio para o valor global de derivados do petróleo. Veja abaixo a nota na íntegra:

Informamos que o mercado de combustível brasileiro já está começando a sentir os primeiros impactos da guerra no Oriente Médio, que causaram significativo impacto do preço internacional do petróleo e seus derivados.

O diesel está sendo o produto mais afetado nesse primeiro momento, porque o Brasil importa grande parte desse produto para o suprimento do mercado nacional.

Com esta situação, diversas  distribuidoras estão diariamente atualizando seus custos e repassando para a rede de postos.

O Recap está acompanhando atentamente e qualquer nova informação de interesse do nosso mercado emitiremos novos comunicados.

