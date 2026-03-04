O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas (Recap) emitiu uma nota nesta quarta-feira (4) alertando sobre os impactos da guerra no Oriente Médio para o valor global de derivados do petróleo. Veja abaixo a nota na íntegra:

Informamos que o mercado de combustível brasileiro já está começando a sentir os primeiros impactos da guerra no Oriente Médio, que causaram significativo impacto do preço internacional do petróleo e seus derivados.

O diesel está sendo o produto mais afetado nesse primeiro momento, porque o Brasil importa grande parte desse produto para o suprimento do mercado nacional.